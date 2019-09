Spelar gratis för soppans skull

Nu vill Erika ha fler musiker som kan tänka sig att ställa upp och spela gratis under luncherna i församlingshemmet på torsdagarna. Jag tror inte det blir några problem. Då Erika kallar, så ställer man upp.

Den 26 september var det Anders Grimells trio som bjöd på ”soft music” under det att vi andra inmundigade ärtsoppa med ostsmörgås, pannkaka med vispgrädde och sylt. Som pricken över i:et serverades nybryggt kaffe med kaka. Allt för 60 kr. Hela överskottet går till kyrkans hjälpverksamhet. Det är här det kommer in att musikerna spelar gratis. Inga avbränningar för gager, men intäkter från lunchgäster som gillar musik under lunchen.

Anders Grimell klarinett, Kenneth Nordwall trummor och Anders Bergquist elpiano är gamla i gården, då de spelade även gratis i våras. Den behagliga musiken inleddes med Glenn Millers Moonlight Serenade. Efter kaffet blev det lite tuffare för då plockade man fram ”Alexander’s Ragtime Band”.

Vi får hoppas att det här smittar av sig och att vi får höra Kapellet inom en snar framtid, eller hur Sören Kvist? Alla musiker i Ö-vik kan dra sitt strå till stacken, så snälla ni hör av er till Erika Sjödin, så plockar hon in er i kyrkans hjälpverksamhet. Ert bidrag är värdefullt, för den goda soppans skull. Come on!

Kjell Larsson

Näraskribent