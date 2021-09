Sörliden-Valla Samverkansförening i Ö-vik firade 10-årsjubileum

Sörliden-Valla Samverkansförening bildades 2011 efter drygt ett års förberedelser. Föreningens verksamhet riktas mot de boende i Övikshem på Sörliden och Valhalla.

Syftet med föreningen var och är fortfarande, att skapa aktiviteter för barn och unga under skolloven, skapa mötesplatser för de boende, öka trivseln i områdena och bidra till integrationen.

Föreningen har idag ett uppdragsavtal med kommunen vilket gör det möjligt att anställa en person. Övikshem bidrar med subventionerade lokaler.

Tillsammans med Övikshem som fyller 50 år i år skapades en mängd aktiviteter under jubileumsdagarna. En av aktiviteterna var en konstutställning där barn från områdena under sommarens skapande verksamhet fått rita något som visade deras område. Genom röstning korades en vinnare per område.

En ny aktivitet var det digitala App & Go där alla uppgifter som skulle lösas hade skapats i det egna området. Ett lagspel som kommer att finnas kvar till nästa år. Under ledning av Nancy Rodriguez dansade en grupp barn Zumba till den populära låten Jerusalema

Dessutom bjöds på rikligt med fika, fiskdamm, tipspromenad, ansiktsmålning och mycket mera. I ett av tälten ställde Övikshem bland annat frågan om vad man tycker är bra med att bo på Sörliden respektive Valhalla. Glädjande nog för oss i föreningen var vi och våra aktiviteter med i det som lyftes fram.

Jubileet blev ett värdigt avslut på sommarens många aktiviteter och nu fortsätter föreningen med andra projekt inom sin verksamhet. I samarbete med Fredrika Bremerförbundet, Örnsköldsviks kommun och Övikshem pågår nu tre stora projekt särskilt riktade mot Valhalla. De har gett föreningen möjlighet att anställa tre av de boende på Sörliden och Valhalla på deltid under projektens gång.

Om vädret tillåter så kommer det populära utecafeet med motionsbingo att fortsätta på Sörliden under hösten.

Sörliden-Valla Samverkansförening

Gm Monica Sundin