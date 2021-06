Sören var en eldsjäl i Nordmalings Sjöscoutkår

Pappa Sören föddes 1939 i byn Hjältanstorp, Medelpad, där han växte upp som yngst av fyra söner till Klas och Anna Wedin. Efter realskolan tog han studenten i Härnösand där han också mötte kärleken i livskamraten Berit. 1962 gifte de sig i Långsele kyrka och båda fick sina första lärartjänster vid Fanbyns skola i Stöde. Efter ett par läsår i Vellinge, Skåne, gick flyttlasset 1966 till Nordmaling, där pappa och mamma kom att stanna i 24 år.

I Nordmaling blev pappa en omtyckt lärare i matematik, teknik och naturvetenskap på Centralskolan. Han och mamma var också eldsjälar i Nordmalings Sjöscoutkår. Deras helhjärtade engagemang gav många barn och ungdomar en meningsfull fritid och minnen för livet.

1990 flyttade paret till Berits föräldrahem på Lägerbacken i Långsele. På Lägerbacken fick pappa använda sin praktiska och kreativa ådra. Han renoverade, byggde nytt och skapade det han skämtsamt brukade kalla sitt ”Edens lustgård”. På Lägerbacken fick pappa syssla med det bästa han visste, arbeta sida vid sida med mamma. Tillsammans fick de den frodiga trädgården att blomma och ge frukt. Att leva i harmoni med människor, djur och växter var viktigt för pappa. Till Lägerbacken var alla välkomna, familj, släkt och vänner från hela världen. Några katter valde också att bosätta sig på torpet och dessa fick en särskild plats i pappas hjärta.

Pappas långa lärarkarriär avslutades med några år på Vallaskolan i Sollefteå. Därefter var han under många år aktiv i bland andra hembygdsföreningen och Röda Korset i Långsele. Att stötta nyanlända engagerade pappa under de sista åren och många blev timmarna med studiehjälp vid rumsbordet. Det var alltid självklart för pappa att ge en hjälpande hand när han kunde. Ett annat glädjeämne var dansen och tillsammans med Berit fann han, under många år, glädje och gemenskap i Erstagillet.

Vi saknar pappas underfundiga och kreativa humor, hans breda allmänbildning, hans omtanke om andra och hans ödmjukhet. Ett stort, varmt hjärta har slutat att slå och vår värld är för alltid så mycket tråkigare.

Familjen genom dottern Louise