Sophie från Ö-vik vågade satsa allt – valde mellan en karriär som sjukgymnast eller flöjtist: "Tvekade aldrig fullhjärtat"

Efter att ha avslutat sin kandidat som tvärflöjtist på Kungliga Musikhögskolan (KMH) i Stockholm spenderar Sophie Berggren sommaren hemma i Örnsköldsvik. Men flöjten lämnas inte orörd särskilt länge: fredag den 2:a juni ska hon uppträda med pianisten Per Olsson i Arnäs Kyrka.

– Det känns jättekul att spela inför publik igen, efter himla lång tid. Det var mer än ett år sedan sist i och med corona, säger Sophie.

Både Per Olsson och Sophie Berggren har fött sina musikintressen via Kulturskolan i Örnsköldsvik. Sophie började spela flöjt när hon var nio år och Per spelade för första gången som tioåring. Nu satsar de båda helhjärtat på musiken.

Det var under gymnasiet som Sophie bestämde sig för att satsa fullt ut. Det stod mellan sjukgymnast och flöjtist, och till slut var det musikertiteln som vann. När hon inte ägnade sig åt sina gymnasiestudier på Nolaskolan stod hon på sitt rum och övade.

– Jag tyckte det var så roligt att spela musik att jag valde den vägen. Jag tvekade aldrig fullhjärtat, säger Sophie och fortsätter:

– Jag tänkte aldrig på hur svårt det kan vara att hitta jobb och så i början. Nu har jag börjat tänka på det lite grann men det stressar mig inte. Man får lösa det bara, slår hon fast.

Sophie känner sig lättad över att vara klar med sin kandidatexamen på Kungliga Musikhögskolan. I våras anordnade hon sin egen examenskonsert som spelades framför tom publik och livesändes för intresserade att se och lyssna på.

– Jag valde ut fyra låtar jag tyckte var roliga att spela, förklarar Sophie.

Till hösten påbörjar hon sin masterutbildning på KMH som är två år, med en utbytestermin nästa höst. Fram till dess kommer hon att umgås hemma med familjen och öva på flöjten, men inte alltför mycket.

– Vanligtvis övar jag året runt, 4-5 timmar per dag. Men i sommar kommer jag att ta ett uppehåll på ett par veckor just för att det är sommarlov! säger hon bestämt.

Efter utbildningen hoppas Sophie på att få jobb som musiker på heltid.

– Jag vill jobba som flöjtist och spela i orkester. Jag vill också gärna spela mycket ensemble och kammarmusik, som den här konserten jag spelar tillsammans med Per, säger hon.

Max 50 personer kommer att få lyssna på plats i Arnäs Kyrka på fredag. Konserten kommer även kommer att livesändas via Facebook-eventet "Arnäs musikfestival live! - Flöjt & pianoafton." Ett blandat program med klassiska stycken kommer att spelas, med både duo-och solostycken.

– Huvudnumret ser jag mest fram emot att spela. Det är en sonat för flöjt och piano av Carl Reinecke. Det är den vi har jobbat mest med, säger Sophie och skiner upp.

Nervositeten har börjat stiga inför helgens konsert, men spänningen inför att återigen få spela framför en publik lyser starkt hos Sophie Berggren.