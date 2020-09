Sonja, 79, hittades efter ett dygn i skogen – nu tackar familjen för hjälpen: "Trodde inte hon skulle vara vid liv"

Hittills är det bara Sam Lundqvist som fått besöka Sonja på Sollefteå sjukhus på grund av coronarestriktionerna. Dit fördes Sonja för kontroll efter det att fjällräddare och helikopter hittat henne på tisdagseftermiddagen.

– Det var lite snopet att vi inte hann träffa henne när Sonja hittades. Hon har sagt att hon var väldigt glad över att ha kommit till ett så fint sjukhus, säger Kerstin Wikström.

På sjukhuset kommer Sonja att få vara kvar över natten.

Sonja försvann vid 14.30-tiden på måndagen efter ett besök på Sollefteå sjukhus. Ett sökpådrag sattes igång och under hela natten och tisdagen sökte frivilliga och polisen. Under morgonen sattes även Hemvärn och fjällräddare in för att leta efter henne.

Drönare och polishelikopter sattes också in och Missing People var precis på väg för att starta sin sökinsats då beskedet kom: Sonja var hittad.

– Jag trodde inte att hon skulle vara vid liv. Med tanke på att vi trodde att hon var i skogen hela tiden och det var bara 2 grader i natt, säger Kerstin Wikström.

En fjällräddare på fyrhjuling upptäckte ett fotspår och insatsen riktades mot platsen. Vid 13-tiden hittades Sonja, på Brudberget ungefär en kilometer från Sollefteå sjukhus där hon senast sågs.

– Mamma hittades på ett område där både min pappa och min bror var säker på och trodde att hon fanns från början, i skogsområdet eftersom allting verkade tyda på det, säger dottern Kerstin Wikström.

Vad tänker du om hur hon haft det under den här tiden?

– Det är lätt att måla upp bilder och inbilla sig om vad hon upplever och vad hon går igenom, säger Kerstin Wikström.

När Sonja hittades höll hon på att promenera i området. Hon hade sår på benen och hennes handväska och keps saknades.

– Hur det har varit i natt vet vi inte men hon var inte nedkyld när hon hittades, säger Kerstin Wikström och Sonjas make fyller i:

– I förhållande till väderleken och att hon inte fått mat och dryck är det ett under att hon har klarat sig, säger Sam Lundqvist.

Båda två vill tacka alla inblandade som hjälpt till, både räddningspersonal och frivilliga.

– Vi är otroligt tacksamma över all hjälp vi har fått. Vi vill rikta ett särskilt tack till de hundförare som har varit inblandade. De hundarna indikerade på det område där hon hittades och det stärkte också vår teorin om var hon fanns, säger Kerstin Wikström.