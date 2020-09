Sonja, 79, är försvunnen i Sollefteå – dottern Kerstin om oron: "Finns inte ord för hur man mår"

Hela familjen har samlats i Sonjas och hennes makes hem. De har under hela dagen igår och under natten turats om att söka. Någon sömn har det knappt blivit.

– Vi har provat att vila och sova men man somnar inte. Det går inte att slappna av, säger Kerstin Wikström.

Trots en stor sökinsats under både måndagen och natten mot tisdag har Sonja inte återfunnits. Under tisdagsförmiddagen ska polisens helikopter och drönare sättas in, Hemvärnet liksom fjällräddare är utkallade och Missing People håller på att sätta ihop ett sökteam.

Också många frivilliga har hjälp till i sökandet.

– Det är många som har engagerat sig. Både de vi känner och de vi inte känner. Det är jättevärdefullt, det uppskattar vi. Chansen att hitta henne känns större ju fler man är, säger Kerstin Wikström.

Sonja försvann vid 14.30-tiden under måndagen efter att ha besökt Sollefteå sjukhus. Hon lämnade sjukhuset till fots och den senast kända iakttagelsen av henne är vid sjukhuset, och gångvägen ned mot bensinmacken Circle K.

Trots sin ålder är hon vid mycket god fysisk vigör, men kan upplevas som förvirrad.

– Det finns inte ord för hur man mår. Det är en jätteoro och frustration att det tar tid. Kallt har det varit i natt också, man är orolig för att hon är ute, säger Kerstin Wikström.

Anhöriga har givit Allehanda.se tillåtelse att publicera bilden på Sonja.

– Jag hoppas att det ger resultat så fort som möjligt, säger Kerstin Wikström.

► Vid nya eller tidigare iakttagelser av kvinnan, ber polisen allmänheten att ringa på telefonnummer 112.