Sollefteåsonen och förre Modoliraren tillbaka i Timrå IK – så vill han sätta sin prägel: "Krävs mer i dag"

Två år efter att han själv avslutade sin karriär är Andreas Molinder tillbaka inom hockeyn.

Den förre Timråspelaren, med åtta säsonger bakom sig i klubben som både forward och back, kliver i höst upp på tränarbänken för att vara ett par extra ögon med individuellt fokus.

– Det känns jättekul, det gör det verkligen. Jag har hållit på med hockeyn i stort sett hela mitt liv. Att då få chansen att jobba med det när man avslutat karriären känns både roligt och inspirerande, säger 34-åringen.

Idén för samarbetet är inget som dykt upp över en natt. Redan när Andreas Molinder själv la skridskorna på hyllan efter säsongen 2018/2019 fanns en dialog med Timrå om en ledarroll i klubben.

– Det stämmer. Sedan var det lite olika omständigheter som gjorde att det inte blev av då och jag kände att jag inte kunde vänta allt för länge med att ta något beslut då.

Istället sökte han sig till Folksam där han de senaste 1,5 åren har jobbat med försäkringar.

– Jag har trivts jättebra. Det har varit jättekul och lärorikt.

– Jag tror också det är bra att få prova något annat som jag har gjort nu och få lite distans till hockeyn. Man vet inte riktigt hur bra man har det som får hålla på med hockey som sitt yrke och jag tror man uppskattar det ännu mer om man har varit ifrån det ett tag.

Redan under vintern inleddes dialogen med Timrå IK:s sportchef Kent "Nubben" Norberg för att parterna skulle komma överens om framtiden.

När Timrå IK sedan tog steget upp till SHL blev det snabbt klart.

– Jag gratulerade lite spelare och ledare i föreningen och sedan tog "Nubben" kontakt med mig och vi hade ett första möte. Det kändes bra redan då och sedan har vi träffats några gånger till, både han och jag, men också med Freddan (Andersson) och Ante (Karlsson).

"På den vägen är det", som han själv beskriver det.

Tillsammans ska de nu i sina olika roller leda Timrå IK den kommande vintern.

Molinder kommer tillhöra ledarstaben för A-laget men kommer också arbeta en del med juniorverksamheten och hockeygymnasiet.

Ännu är det inte klart exakt hur hans arbete kommer se ut och vilka uppgifter han kommer ha, mer än att det ska vara individuellt fokus.

– Jag kommer försöka hjälpa till så mycket jag kan på alla plan, sedan kommer rollen nog få växa fram allt mer eftersom.

Arbetet kommer innebära allt ifrån att hålla i extraträning med spelare, till att ge feedback.

– Jag vet ändå hur det fungerar i dagens hockey. Spelarna vill ha mer feedback än för bara 6–7 år sedan, så det krävs mer från ledarna i dag också. Ska man hinna se alla och hjälpa dem, då tror jag man måste vara fler runt ledarstaben.

Han har under sin spelarkarriär varit lagkapten och under sin sista säsong klev han också in i båset med dåvarande tränarduon Fredrik Andersson och Johan Thelin.

En erfarenhet han tar med sig.

– Det var kul. Det blir lite annorlunda än att se hockey från läktaren. Det blir mycket mer puls och det går mycket fortare där nere. Sedan tror jag det är bra med fler än fyra ögon där. Det är mycket som man ska hinna med i allt från feedback till vilka som ska in på isen.

Han beskriver sig själv, med glimten i ögat, som lite lugnare än vissa andra...

– I båset har till exempel Freddan ett rätt bra temperament och det måste man ha. Men man behöver alla delar i ett team.

– Jag har jobbat med både Freddan och Ante och gillar båda deras filosofi. Jag tycker att vi alla tänker hockey på samma vis och jag tror vi kommer fungera jättebra tillsammans.

1 augusti kliver han på sin nya tjänst, med tomt blad och öppet sinne.

– Jag ska bara kliva in, vara mig själv och försöka göra allt så bra som möjligt. Det är inte så många spelare kvar i A-laget som jag spelade med. Det tror jag kan vara bra för min del.

– Jag ska hjälpa spelarna på alla sätt, men nu är jag ändå en i ledarteamet. Hade jag hoppat på direkt när jag själv slutade tror jag det hade varit lite svårare för att jag haft en sådan nära relation med alla spelare.

Samtidigt är mycket detsamma.

Han känner alla ledarna och många på kansliet.

Men menar ändå att klubben gjort en utvecklingsresa de senaste åren.

– Jag har träffat Jonas (Torines, klubbchef) ett par gånger och bara fått goda intryck av honom. Han verkar vara väldigt proffsig. Jag har inte varit med i den dagliga verksamheten, så jag vet inte exakt allt. Men av det jag har hört så har det varit en medvind i Timrå de senaste åren. Allt har blivit proffsigare.

Molinder har själv haft flera olika tränare och ledare under sin karriär och menar att det viktigaste för att nå framgång är att få alla i gruppen att dra åt samma håll.

– Där tycker jag Timrå är ett ypperligt exempel. Någonstans är det ändå kärnan i gruppen som sätter prägeln. I alla intervjuer man sett den här vintern har de också pratat om hur roligt det varit och vilket bra gäng det varit. Det är viktigt.

Hur lyckas man få den känslan?

– Det är viktigt att hitta på saker tillsammans med team building och sådant. Även utanför ishallen. Det handlar om att få en stark grupp som vet att man ska göra något tillsammans under åtta månader.

När han ser på lagbygget ser han också stora skillnader jämfört med senast klubben var uppe i SHL.

Han menar att truppen är mycket bättre rustad den här gången.

– Framför allt tycker jag backsidan ser väldigt stark och rutinerad ut. Och med handen på hjärtat... Jag spelade back senast och jag hade inte gått in i den här backuppsättningen om jag säger som så.

– Det är inget att hymla om. Just den här backsidan ska Timrå inte skämmas för. Det kommer vara tufft att möta oss i år, det är jag helt övertygad om.

Och på forwardssidan konstaterar han att det är en bra mix av spelare.

– Jag tycker att Nubben har gjort ett bra jobb på den här korta tiden och verkligen fått ett starkt lag på pappret. Sedan ska man få ihop allt också, men förutsättningarna är jättebra.