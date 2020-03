Sollefteåläkaren Per strandsatt i Gambia – vill hem och hjälpa sjukvården: "Mentalt blir det som ett fängelse"

IVA-läkaren Per Svensson från Österforse i Sollefteå är på semester i Gambia och är frustrerad.



Vid midnatt stänger Gambia sina gränser och då kommer han inte hem till Sverige på minst 21 dagar.



Just nu behövs han i kampen mot coronaviruset.

– Jag skulle behövas där hemma men jag får inte komma hem och hjälpa till. Det känns lite surt, säger Per Svensson.