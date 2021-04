Sollefteåbiografen satsade miljoner på nya salonger – då kom pandemin: "Vi måste hitta flera ben att stå på"

Det här var för drygt ett år sedan. Biografen öppnade visserligen för en kort period under hösten 2020, men över tid har den mestadels varit stängd.

– Stödpengar från regeringen och via filminstitutet har stärkt upp så att vi klarar de löpande kostnaderna. Utan det stödet hade vi förmodligen tvingats lägga ned, fortsätter Rino.

Ni gjorde en storsatsning på flera miljoner och när ni var redo att öppna slog pandemin till, med facit i hand, ångrar ni att ni gjorde här stora investeringen?

– Vi gjorde en väl avvägd investering och planerade för finansiering med mera i två års tid och sedan blev allt klart förra vintern. Hade vi befunnit oss i en pandemi när allt började hade vi aldrig gått vidare. Nu är det gjort och vi tror att det är bra för Sollefteå på sikt.

Hur länge tror du att ni klarar att hålla er ovanför ytan när ni inte kan visa biofilmer i den utsträckning som ni har kapacitet för?

– Att säga när det vänder är som att titta i en kristallkula. Men det är klart att jag som alla andra hoppas att det här vänder. Jag tänker att det kanske gör det till hösten när många har vaccinerats sig och filmbranschen i USA har insett att streamingtjänster är en dålig affär.

– Drar det däremot ut ännu längre på tiden måste vi förstås anpassa oss efter det. Fast mycket längre än till årsskiftet vet jag inte om vi klarar. Under alla omständigheter måste vi hitta flera ben att stå på.

Kan du utveckla vad du menar med flera ben att stå på?

– Vi kommer på sikt inte bara att visa biofilmer utan vi tittar även på möjligheter att satellitsända konferenser, sportevenemang, konserter och tv-spel. Det är egentligen bara fantasin som sätter gränser. Det var också tanken bakom hela den här satsningen.

Biografägarna i Sollefteå har dock hittat ett litet "kryphål" som i alla fall inneburit några enstaka filmvisningar i de nya lokalerna.

– Det är faktiskt många som hört av sig och vill se film, och vi har har kört en del slutna visningar som är möjligt för upp till åtta personer. Då går vi in på andrahandsmarknaden och via speciella avtal kan man söka licens för äldre filmer. Det är klart att det kostar för ett slutet sällskap att hyra en salong och se en film, men möjligheten finns även under rådande pandemi.

Rino Westberg försöker i alla fall se ljuset i tunneln och hoppas att Sollefteåborna ska få besöka den nya biografen så snart som möjligt igen.

– Jag är en sann optimist och ingenting blir bättre av att se allting nattsvart. Vi kan inte påverka det som händer just nu, men det kommer att vända. Som många brukar säga, håll i och håll ut, avrundar Rino.