Säsongspremiär för Sollefteå bluesförening: "Det kommer garanterat att svänga"

Headline bluesband kommer från Umeå och består av ett gäng rutinerade musiker som spelat med många olika band och genrer. Nu har de förenats i blues.

"Den blues vi spelar står med ena foten i Chicagobluesen och den andra i den soulfyllda musiken från New Orleans. Det kommer garanterat att svänga, varje gång vi står på scenen, skriver bandet på sin Facebooksida.

Med influenser som Sven Zetterberg, Taj Mahal, Dr John. Albert King med flera så förstår man kanske vad det handlar om. Bandet blev för övrigt vinnare av Swedish Blues Challenge 2016.

Förband blir det på premiären också, After Eight från Sollefteå. Det brukar vara svårt att stå stilla när de spelar. Så mycket blues kanske det inte är, men influenserna finns tydligt där och det här är faktiskt första gången som det minst sagt rutinerade bandet spelar hos Bluesföreningen i Sollefteå amatörteaters lokaler.

Curt Skoog, Bluesföreningens nye ordförande, hoppas på bra publiktillströmning.

– Vi hade runt 80 medlemmar på höstens konserter. Men vi skulle behöva runt hundra, säger han.

Vårsäsongen fortsätter sedan den 30 mars med Erika Baier och the Business som huvudakt och Stone Free från Örnsköldsvik som förband. Erika Baier and the Business är en ny akt på den svenska bluesscenen och sångerskan själv beskrivs som en fantastisk scenpersonlighet.

27 april är det säsongsavslutning med The beat from Palookaville. Ett band med ett enormt ös. De blandar friskt, ska, rythm´n blues och rock´roll på repertoaren. Förband finalkvällen är Porklash.

Men först ut är alltså Headline bluesband och After Eight.

– V har haft svårt att få ute lite yngre besökare. Men vi hoppas att de blir medlemmar också och att det blir en liten nystart den här våren, säger Curt Skoog.