Sollefteå Skidors framgångsrecept – glädje, stolthet och gemenskap

– Många ser att det här är en bra fostran för barn och ungdomar. Man får vara ute mycket och det ger en allsidig träningsform. Dessutom har det spridit sig att vi har väldigt kul tillsammans, både hemma på träning och när vi är ute och tävlar. Det tror jag bidrar i hög utsträckning till att skidklubben är populär som förening, säger Mia.

Startskottet för säsongen 2019/2020 i veckan genomfördes under lättsamma former. För de allra yngsta handlade det mest om att lära känna varandra, andra orienterade i all enkelhet ute i terrängen runt Ruif-stugan, och för de mest erfarna blev det ett löppass genom skogen.

Så långt var det utspridda skidungdomar i olika grupper. Men i Sollefteå är som sagt gemenskapen viktig och därför samlades alla, ung som gammal, och fikade tillsammans efter träningen.

Men det var inte bara fikat som kryddade säsongspremiären, utan ungdomarna lyste förstås upp också när en av deras stora idoler, världsstjärnan Frida Karlsson, kom på besök för att träffa sina yngre klubbkamrater. Stort för dem och stort av Frida att gästspela.

Sollefteå Skidor har bra förspänt genom alla led. Från barn upp till seniorer, och även på ledarsidan har de bra bredd.

– Målet är att vi ska vara minst tre-fyra ledare i varje träningsgrupp och det har vi lyckats med. Särskilt kul är det också med mixen på ledarsidan, både kvinnliga och manliga ledare i alla grupper.

Glädje, stolthet och gemenskap är Sollefteå Skidors ledord som ska prägla hela verksamheten, och även om de kan stoltsera med världsstjärnor som Ebba Andersson, Frida Karlsson och Britta Norgren i sitt stall, så är ungdomarna minst lika viktiga för klubben.

– Det primära är gemenskapen. Att åka iväg och göra saker tillsammans och heja fram varandra när vi är ute på tävlingar. Tävlingsmomentet i sig är oviktigt.

Men det är svårt att glida förbi klubbens stora stjärnor när man presenterar Sollefteå Skidor, och det är klart att åkare som Ebba, Frida, Britta, Fredrik med flera är ett dragplåster för klubben i rekryteringen.

– De allra minsta bryr sig nog inte. Men visst är det så att ungdomarna lite högre upp, 13-16 år, tar till sig och ser att det är möjligt att nå riktigt högt.

Fjolåret var en magisk säsong för Sollefteå Skidor. Allt som allt erövrade klubben 19 medaljer på VM och SM, och det kanske mest glädjande var att de fördelades bland åtta olika åkare.

– Just att det spreds på åtta åkare tycker jag var otroligt maffigt. Vad det gäller medaljskörden i sig har jag hela tiden sagt sedan jag blev ordförande för sju år sedan, att nu kan vi inte bli bättre, nu kan vi inte ta fler medaljer. Men på något sätt har vi ändå lyckats. År efter år, avrundar Mia Karlsson med ett leende.