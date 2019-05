En kvinna har anmält till polisen att någon tagit sig in i hennes villa i Sollefteå. Via en övervakningskamera kan man se att en okänd man tagit sig in i huset under natten till söndagen.

– Han har befunnit sig i huset i en minut och sedan gått ut därifrån, säger Anna Kudrocova, förundersökningsledare vid polisen.

På övervakningskameran syns det inte att mannen tagit något från villan.

Mannen är, som är okänd för polisen, misstänks nu för försök till grov stöld.