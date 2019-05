Tjugotal omhändertagna för fylleri i Sollefteå – några var minderåriga

Runt 200 bilar ställdes ut parken under Sollefteåas Big Meet. Bilträffen blev en publikmässig succé även i år. Nytt för i år var ett crusingvarv på Sollefteåas gator och cruisingen lockade mycket publik längs vägarna.

Inga allvarliga incidenter rapporterades in under dagen, men senare under kvällen berättade polisen att det varit en hel del fylla.

– Vi har omhändertagit tjugo personer för berusning, säger Lina Åström, RLC-befäl vid polisens ledningscentral.

Hon fortsätter:

– Fyra till fem personer var under 18 år och lämnades över till vården.

Ett fall av misshandel ska ha anmälts, men polisen är inte klara med det ärendet och kunde inte uttala sig om i nuläget.