Lärarvikarie sexofredade elev: "Vi är typ tillsammans"

Under förra läsåret arbetade vikarien en tid på en skola i Sollefteå kommun. Under våren började mannen umgås med en minderårig elev utanför skolan. De hade också kontakt via sociala medier och telefon.

Enligt tingsrätten har mannen haft en elvaårig elev sittande i knät och hållit om henne och han har vid fler tillfälle kysst henne, både i skolan och utomhus.

Lärarvikarien erkänner att han haft flickan i knät samt kysst/pussat henne. Men han förnekar att det varit sexuella handlingar och förnekar därmed brott.

I förhör har flickan sagt att hon och läraren är "typ tillsammans" men inte gjort något mer än pussats. Eleven har tidigare också berättat för en kompis att hon var tillsammans med lärarvikarien. Den kompisen blev senare hotad i en chat på telefon av lärarvikarien. Den elev som hade ett "förhållande" med sin lärare lånade sin väns telefon för att chatta med läraren. När kompisen sedan såg chatten kunde hon läsa att mannen hotade döda henne eftersom hon påstods ha slagit sin vän.

"Joo inte va dum med min älskling då dör du", stod det i chatten.

Hotet bortförklarar mannen med att det var ett skämt. Men tingsrätten ser annorlunda på saken och dömer honom för olaga hot. Dessutom fälls han för sexuellt ofredande, eftersom rätten anser att det handlar om sexuell beröring.

Straffvärdet är normalt två månaders fängelse, men rätten valde skyddstillsyn med särskild föreskrift som påföljd. Den dömde ska genomgå kriminalvårdens behandlingsprogram ROS, relation och samlevnad, som är inriktat mot sexualbrott och fokuserar på tankar känslor och relationer. Tiden i programmet kan variera från några månader upp till ett år.

Dessutom ska den mannen betala 7 000 kronor i skadestånd till den första flickan och 5 000 kronor i skadestånd till hennes kompis.

Mannen stängdes av från sitt arbete när skolan fick kännedom om vad som inträffat och arbetar inte längre inom skolan.