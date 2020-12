Sollefteå förlänger de lokala restriktionerna – med ett undantag: "Alla får träna"

I mitten av november tvingade de nya strängare restriktionerna i länet kommunala verksamheter i Sollefteå att stänga. Då stängdes bland annat simhallar och idrottshallar fram till den 13 december för att bromsa smittspridningen av covid-19. På fredagen beslutade kommunen att förlänga restriktionerna med ett undantag.

– Innan var det bara de födda 2005 och yngre som fick träna. Nu har man släppt upp det, så nu får alla träna så länge man följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för träning, till exempel hålla avstånd och gärna träna ute, säger Majed Safaee, kommunikationsstrateg på Sollefteå kommun.

Det fanns inga tankar på att lätta på restriktionerna?

– Nej, inte med tanke på hur smittspridningen ser ut just nu, det låter helt orimligt att öppna upp saker. Vi håller fast vid det här tills vi märker att det går åt rätt håll, säger Majed Safaee.

Det nya lokala råden kommer att gälla fram till den 18 januari, men innan dess ska kommunen ta ett nytt beslut om förlängning, beroende på hur smittläget då ser ut.

– De lokala råden går ut nu på söndag och från och med måndag gäller de nationella råden, det är dem vi har gått efter, säger Majed Safaee.

FAKTA: Så påverkas kommunala verksamheter i Sollefteå av skärpta rekommendationer

► Kommunala bibliotek: Biblioteken har enbart öppet för inlämning och utlåning av böcker enligt särskilt rutin. Information går att få via biblioteken. All annan verksamhet blir digitalt eller ställs in.

► Verksamhet på Aquarena och övriga kommunala gym: Gym- och gruppträningar på Aquarena ställs in och stängs från och med tisdag 17/11. Bassängerna är öppna för skol- och föreningsverksamhet för träning barn födda 2005 och senare. Verksamheten på övriga kommunala gym stängs. Tecknade tränings-/gym-/simkort fryses från (17/11) och förlängs motsvarande omfattning som verksamheten är stängd.

► Bassänger i Ramsele och Näsåker: Bassängerna stänger för utomstående besök. Men hålls öppen för skol- och föreningsverksamhet för träning för barn födda 2005 och senare. Tecknade simkort fryses från (17/11) och förlängs motsvarande omfattning som verksamheten är stängd.

► Apotekshuset: Verksamheten stängs för fysiska besök.

► Kulturskolan och fritidsgårdar: Samtliga fritidsgårdar stänger för fysiska besök. Kulturskolans gruppundervisning ställs in.

► Idrottshallar/ishallar och curlinghall: Samtliga idrottshallar stängs för besök och uthyrning till allmänheten. Idrottshallarna hålls dock öppna för förening- och skolverksamhet. Samtliga föreningar förväntas dock att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid träningar och aktiviteter.

Curlinghall och ishallar stängs för besök från allmänheten. Allmänhetens åkning ställs in. Ishallarna är öppna för förenings- och skolverksamhet.

► Distans- och fjärrundervisning på gymnasieskolan: Fjärr- och distansundervisning fram till 6 januari 2021 på Sollefteå gymnasium enligt tidigare beslut från regeringen.

Källa: Sollefteå.se