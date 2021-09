Solängettränaren trodde målen var orimliga – Tangen Haap fick dem uppnådda: "Det är overkligt"

Tolvårige kallblodshingsten Tangen Haap har nu vunnit Elitkampen på Solvalla (2019) och Unionskampen. De två största kallblodsloppen. Att köra under 1.20 var Björn Karlssons tredje mål som han skrev ner under proffsutbildningen för över tio år sedan. Tangen Haap har sprungit under 1.20 flera gånger.

– Jag blev så rörd efter loppet i lördags när jag tänkte tillbaka på allt vad han har gjort. Sagan börjar bli färdigskriven, säger Björn Karlsson som haft Tangen Haap sedan han var ett år.

Tangen Haap hade inte startat på en månad. Björn Karlsson satte han i bästa författning. Från spår fem bakom bilen flög Tangen Haap med Erik Adielsson (Björn var avstängd) i sulkyn till ledningen på Färjestadstravet.

– Det gick 1.11 första hundra och sedan var det över. Erik behövde inte dra tussar eller norsken. Det var "Haapens" bästa lopp någonsin.

Tangen Haap vann med två längder på 1.21,6 över 2140 meter.

Hur var detta jämfört med vinsten i Elitkampen?

– Det här var råare. Elitkampen vann han på ett optimalt sätt – perfekt resa – och på flyt efter att vi suttit tredje par invändigt. Nu var det ren och skär utklassning. Han gjorde det perfekta loppet.

Tangen Haap är nu ett av fyra kallblod som vunnit Elitkampen och Unionskampen. Odd Herakles, Tekno Odin och Lome Brage är övriga.

– Nu är han i ett finrum. Han är en häst som folk kommer ihåg om 50 år. Svåra lopp att vinna där alla bästa med bäst form deltar. Tangen Haap är topp fem när det gäller de bästa kallbloden i alla tider.

Månprinsen A.M. och Hallsta Lotus vann aldrig Elitkampen eller Unionskampen.

Segern i Unionskampen var värd 300 000 kronor. Det var Tangen Haaps 44:e seger i start 114. Han har sprungit in 4 435 132 kronor till Stall Sedin där före detta NHL-stjärnorna Henrik och Daniel Sedin ingår. Pappa Tommy och mamma Tora var i Karlstad.

– Fantastiskt kul att Tora var på plats. Det värmde extra mycket. Hon var inte med på Elitkampen, säger Björn Karlsson.