Sökinsatser efter den försvunna kvinnan fortsätter – utan helikopter: "Finns inga piloter just nu"

En kvinna i 85-års åldern har försvunnit från en adress utanför Långsele natten mot söndagen. En sökinsats inleddes under söndagsmorgonen med polisen, hemvärnet, fjällräddningen och drönare. Först rapporterades det om att en helikopter skulle bistå i räddningsinsatsen – något som sedan ställdes in.

– Vi jobbar just nu med att få tag i en ny pilot, säger David Levy, vakthavande befäl.