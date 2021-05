Sofia Mirjamsdotter: Vad är värst, att utsättas för våldtäkt eller att pekas ut för att ha begått en våldtäkt?

Vad är värst, att utsättas för våldtäkt eller att pekas ut för att ha begått en våldtäkt?

Svaret på den frågan torde vara relativt enkel att besvara för de allra flesta, men det finns anledning att ställa frågan utifrån en rad åtal och domar för förtal de senaste åren.

I samband med metoo-rörelsen var det tusentals kvinnor som vittnade om olika övergrepp de utsatts för. Det handlade om allt från ofredanden till grova våldtäkter. De allra flesta vittnesmålen var anonyma på så sätt att ingen förövare pekades ut. Några få personer i Sverige pekade ut män som ska ha begått dessa övergrepp. Flera av dem gjorde det i slutna facebookgrupper som uppfattade som trygga rum. Namn nämndes inte alltid, däremot andra uppgifter som gjorde den utpekade möjlig att identifiera.

Efter att ett par mer kända män anmält ett par kvinnor för förtal och lyckades få allmän åklagare att väcka åtal har nu ett tiotal kvinnor åtalats, och dömts.

De utpekade männen går allt som oftast fria.

Förtalsbrott är ett brott som relativt sällan leder till allmänt åtal, men just när det gäller att pekas ut för sexualbrott verkar rättsväsendet ta det på största allvar.

Det finns en utbredd uppfattning om att man endast kan dömas för förtal om man spridit falska uppgifter, men det stämmer inte. Även om det man säger är sant kan det i juridisk mening vara förtal, om spridandet av uppgiften haft som syfte att peka ut en person som klandervärd för att andra ska känna missaktning. Grovt förtal som kan ge fängelse upp till två år handlar om spridningens omfattning och vilka konsekvenser den fått för den utpekade.

Missförstå mig rätt. Jag tycker att det ska finnas gränser för hur man bör och får prata om andra i offentligheten.

Men jag tycker också att ett brottsoffer ska ha rätt att berätta vad hen varit utsatt för utan att riskera att straffas för det. Jag tror till och med att det är viktigt att vi pratar mer om mäns våld mot kvinnor, även det sexuella våldet. Och att vi pratar om det i klarspråk.

Dessutom: Jag vet att inte alla som berättade under metoo gjorde det i syfte att få andra att "känna missaktning" gentemot de utpekade förövarna. Att berätta kan handla om helt andra saker, som att helt enkelt slippa tiga om något som påverkat och påverkar ens liv i en sådan omfattning att man vill att omgivningen ska veta. Att berätta kan också handla om att stå upp för sig själv och inte känna skam över det man varit utsatt för. Visst kan det också handla om att varna andra för en specifik person.

Att just våldtäktsanklagelser verkar leda till allmänt åtal för förtal kan ha att göra med att just våldtäkt ses som mycket stigmatiserande. Det finns fortfarande en bild av våldtäktsmän som monster, som den lägsta sortens varelse och avhumanisering av den som begår våldtäkt. Kanske just därför är det också vanligt att omgivningen faktiskt rycker ut till försvar för våldtäktsutpekade, eftersom "han skulle aldrig göra något sådant". Kanske är det därför det är så vanligt att det i slutänden blir offret som straffas.

Och då menar jag inte genom förtalsdomar, utan genom utfrysning, ryktesspridning och faktiskt – förtal. Antingen är hon galen, någon man "aldrig kunnat lita på", förnärmad för att hon fått nobben eller liknande. Jag har inte sett någon förtalsdom som handlar om den sortens förtal mot utsatta kvinnor.

Påståenden om att förtalsanmälningar gör att kvinnor inte vågar anmäla sexuella övergrepp är dock vanskliga. Ingen anmäls för förtal för att hen gör en polisanmälan. Det är vad man berättar för andra än den innersta kretsen (och polisen) som kan utgöra förtal.

Parallellt med att kvinna efter kvinna döms för att ha berättat sin egen historia förekommer en hel del konton på internet vars enda syfte är att hänga ut sexualbrottslingar. Det kan vara med namn och bild, domar och hemadresser. Dessa konton anser jag vara direkt skadliga, då de uppmuntrar en pöbelmentalitet och det även händer att personer som pekas ut så också utsätts för diverse övergrepp av omgivningen som upptäckt att det bor en pedofil i grannkvarteret.

Dessa konton härjar ofta fritt, med enda syfte att peka ut personer som klandervärda och gärna också få stor spridning på uppgifterna, medan kvinnor riskerar höga skadestånd och fängelsedomar bara för att de vittnar om vad de varit med om.

Det är något i detta som är skevt. Inte minst det faktum att den svenska debatten i stort ha flyttats från ämnet – sexuella övergrepp – till att prata om (och med) de stackars männen som pekats ut som förövare.