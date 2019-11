Sofia Mirjamsdotter: Utan Scenkonst Västernorrland skulle det vara ännu svårare att rekrytera kompetens till länet

På torsdagen klubbade regionfullmäktige nästa års budget, efter en lång debatt som inleddes på onsdagen och avslutades först strax före lunch på torsdagen.

Debatten präglades framförallt av det faktum att den styrande majoriteten och oppositionen med främst Sjukvårdspartiet tycks befinna sig i helt olika universum. Under flera replikskiften talade ledamöterna helt förbi varandra då de inte lyckades enas ens om vissa grundläggande premisser.

Bland annat debatterades kulturen, då SJVP vill göra stora nedskärningar i kulturen, trots att den är en väldigt liten del av regionens budget. Många skulle nog påstå att kulturen är underfinansierad. På sin sida har SJVP Sverigedemokraterna, som tidigare motionerat om att lägga ner eller privatisera dåvarande Scenkonstbolaget.

Jag får det inte att gå ihop, att ett parti som säger sig sätta medborgarna främst och alltid utgå från invånarperspektivet, samtidigt inte förstår kulturens betydelse, eller hur den fungerar.

Partiet säger sig vilja fortsatt satsa på barnkultur. Men varifrån ska denna barnkultur komma, om man samtidigt gröper ur den kultur som främst riktar sig till vuxna?

Regionens främsta bidrag till kulturen i länet är ägandet i Scenkonst Västernorrland, som i sin tur består av Norrdans, Teater Västernorrland, Nordiska kammarorkestern, Film Västernorrland, Musik Västernorrland och Dans Västernorrland.

Och alla hänger ihop. För en levande barnkultur med möjlighet att både ta del av scenkonst som musik och teater och att själv producera kultur genom att spela teater, göra film eller musik krävs vuxna professionella för att leda verksamheterna.

Och vem ska spela teater för barn om inte professionella skådespelare, till exempel från Teater Västernorrland, eller någon av de fria teatrar som får kulturstöd från regionen?

Inte att förglömma heller att kultur har en tendens att ägna sig åt korsbefruktning och försöka sig själv. Men då krävs ett någorlunda grundutbud och personer som har möjlighet att satsa helhjärtat på heltid.

SJVP tycks tro att man kan låta vem som helst producera barnkultur och att den på något magiskt sätt skulle vara mindre kostsam eller inte kräva samma mått av professionalitet. Ingenting kunde vara mer fel.

Barn behöver också vuxna att inspireras av.

SJVP menar att sjukvård är regionens kärnverksamhet och att det är där pengarna måste satsas. För en levande landsbygd krävs fungerande vård.

Men för en levande bygd krävs också kultur.

Ett problem i vården i länet är svårigheter att rekrytera rätt kompetens. Det gäller för övrigt inte endast vården. Jag kan garantera att detta skulle vara ännu svårare om kulturutbudet magrar så att invånarna inte längre har tillgång till teaterföreställningar hos Teater Västernorrland eller konserter med Nordiska kammarorkestern. Hos många, inte minst de yngre familjer man gärna vill locka hit, är kulturutbudet en viktig parameter för livskvalitet.

Kultur är också hälsofrämjande. Nej, den botar inte cancer, som någon kommenterade under fullmäktige, men kulturupplevelser kan absolut verka förebyggande, motverka stress och ångest och håller oss friskare, inte minst själsligt.

Därför är det en sagolik tur att majoriteten, under debatten om kultur förvånande nog främst representerad av Per Wahlberg (M), under flera tillfällen satte ner foten och strök under hur viktigt det är med fri kultur, inte minst för upprätthållandet av demokratin.

Sjukvårdspartiet och Sverigedemokraterna måste inse att kultur är en kärnverksamhet för regionen, även om den är en ytterst liten del av budgeten.