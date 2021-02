Sofia Mirjamsdotter: Skippa fjällsemestern under årets sportlov

Sportlovsfirare från södra Sverige har intagit fjällvärlden. I Sälen ökar coronasmittan, både hos ortsbefolkningen och bland turister. Bilder sprids på köer i skidbackarna, något missvisande kan tyckas eftersom det knappast är under själva skidåkningen som smittan sprids. Det är snarare i andra situationer, som vid skiduthyrning, toaletter, värmestugor, matställen och butiker som risken för smitta är som störst.

Det är som om många hunnit glömma att det var just sportlovsresenärer som tog smittan till Sverige för bra precis ett år sedan.

Och även om dödstalen börjat gå ner, troligen på grund av att de allra sköraste hunnit få sitt vaccin, så pågår smittspridningen i oförminskad i våra grannlän Gävleborg och Västerbotten. I Västernorrland går den totala spridningen ner, men nu har den brittiska mutationen fått fäste, den som tros vara mer smittsam. I Örnsköldsvik ökar smittan. Faran är långt ifrån över, det är inte tid att slappna av.

Folkhälsomyndigheten hävdar att det inte är resandet i sig som sprider smitta, utan hur man uppför sig under resan och på resmålet. Att resa till en egen fjällstuga, undvika att vistas i inomhusmiljöer på resmålet och under resan, och inte umgås med andra än de man normalt umgås med anses smittsäkert. Men det kan vara svårt att undvika att exempelvis besöka en toalett under en heldag i skidbacken, även om man är nog så försiktig i övrigt.

Längtan bort är lätt att förstå. Men rent krasst bör vi alla bita ihop ett tag till, om vi vill att saker och ting ska återgå till det normala. En fjällsemester idag kan innebära hårdare restriktioner i morgon.

Med det sagt behöver man inte sitta inne hela sportlovet. Som tur är har vi i Ångermanland fina möjligheter till skidåkning både utför och på längden, utan att behöva transportera oss miltals bort och riskera att ta med smitta bort – eller hem hit.