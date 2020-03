Sofia Mirjamsdotter: Jag lyssnar hellre på experter än på populister

Jag är inte expert på virus eller pandemier. Jag är blott en betald tyckare. Därför är det omöjligt för mig att avgöra om Sveriges strategier för att stoppa spridningen av corona-viruset är bra eller dåliga. Inte ens experterna själva är helt säkra på vad som är bäst att göra i det här skedet, eftersom viruset är nytt. Ingen vet med säkerhet hur det kommer att utvecklas, när och hur det smittar eller hur situationen kommer att se ut om en vecka eller om en månad.

Ändå är jag helt säker på att smittskyddsläkare och epidemiologer med lång erfarenhet av smittspridning och virusepidemier vet bättre än någon annan, och att deras eventuella gissningar är betydligt mer kvalificerade än någon annans gissningar.

Därför är jag just nu oerhört tacksam för att vår regering verkar hålla med. Att den lutar sig mot myndigheter och den expertis som finns hos dem, tillsatta för att veta sådant som politikerna själva har dålig koll på. Myndigheter som verkar självständigt och fattar faktabaserade beslut.

I dagsläget fattar alla länder helt olika beslut. Det beror delvis på att alla länder har olika förutsättningar och är i olika skeden av smittspridningen. Men också på att vissa regeringar går mer på känsla och opinionstryck, medan andra, som Sveriges regering, hittills inte har låtit sig falla för opinionstrycket utan håller sig till vad expertisen säger.

Gud vare tack att inte Jimmie Åkesson (SD) är statsminister. Han har påstått att det inte inger förtroende att förlita sig på experter. Men så har SD också låtit veta att i deras Sverige skulle inte myndigheterna vara självständiga utan detaljstyrda av politiker.

Stefan Löfven är måhända inte den bäste talaren eller debattören, men i kris steppar han upp. Det märktes efter terrorattacken på Drottninggatan, och det är tydligt nu. Söndagens presskonferens som hölls tillsammans med flera myndighetschefer ingav trygghet. Magdalena Andersson gör vad hon ska och det är också glädjande att krispaketen som presenterats för att rädda näringslivet har stöd hos oppositionen.

Vi står precis i början av den här krisen. Vart den kommer att ta vägen är det ingen som vet. Alla kommer att drabbas på ett eller annat sätt. Många står redan utan arbete, andra oroar sig för sjuka anhöriga eller isolerar sig själva av rädsla för att drabbas av viruset.

Nu är det viktigt att samhället håller ihop. Att vi litar på våra institutioner, att vi låter egoism stå tillbaka för dem som är mer behövande och att vi tar det lugnt med konspirationsteorierna. Det finns krafter som vinner på kaos och panik, och som medvetet försöker undergräva förtroendet för våra myndigheter. Låt dem inte lyckas med att så split.

Nu är tid att ta en dag i taget, att hålla sig informerad och följa de uppmaningar som ges. Och att göra vad man kan för att inte sprida smitta och stötta dem som behöver det. Hjälp en granne att handla, eller köp take away från en restaurang om du har råd.

Nu är inte alltid. This too shall pass.