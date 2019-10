Sofia Mirjamsdotter: Gärna höghastighetståg – men först en rejäl upprustning av det befintliga järnvägsnätet

Det vore olyckligt om januariöverenskommelsen skulle spricka på grund av splittringen som uppstått kring höghastighetstågen. Det finns nämligen all anledning att ta en funderare på om just höghastighetståg är vad Sverige mest av allt behöver just nu, i ett läge när löpande underhåll av befintlig järnväg pausats då det sägs saknas pengar.

Regeringen har annonserat och budgeterat för stora infrastruktursatsningar de kommande tio åren. Bland satsningarna hittar vi en förlängning av Botniabanan till Skellefteå, och dubbelspår på delar av Ostkustbanan, båda välkomna för oss som bor i norra delen av landet.

Men samtidigt som man säger sig satsa, och samtidigt som man säger sig vilja driva en progressiv klimatpolitik, halkar underhållet av befintliga järnvägar obönhörligen efter. Häromdagen meddelade Trafikverket att man måste skjuta upp järnvägsunderhåll till ett värde av 350 miljoner kronor på grund av oförutsedda händelser. Dessutom låter man både Botniabanan och dubbelspåren på Ostkustbanan ta alldeles för lång tid.

Det duger inte! Att tala sig varm för höghastighetståg i storstadsområdena samtidigt som befintlig järnväg på många håll är överbelastad går inte riktigt ihop. Ett trasigt tåg som blir stående någonstans mellan Gävle och Sundsvall kan stoppa upp all trafik i timmar eftersom det saknas dubbelspår på sträckan. Hastigheten på de snabbtåg som nu trafikerar sträckan har sänkts över tid å grund av trängsel på spåren, då alla tåg inte går lika snabbt.

Klimatomställningen kan inte vänta. Många har insett det, varför tågresandet ökar. Detta samtidigt som det inte finns pengar till helt normalt och återkommande underhållsarbete.

Om höghastighetstågen blir verklighet kommer de att stå färdiga tidigast 2045. Men det måste vara möjligt att resa och transportera gods på järnväg fram till dess.

Själva bygget av höghastighetsbanor är i sig en klimatbov som kommer att orsaka stora koldioxidutsläpp, och projektet har ifrågasatts av forskare och experter.

År 2045 kommer vi att ha betydligt mer klimatvänlig biltrafik och förhoppningsvis också flyg. Men under tiden denna omställning sker behöver vi säkra transporter på järnväg, i hela landet. Transporter som skulle kunna gå betydligt snabbare än idag om det satsades på förbättringar av det befintliga järnvägsnätet.

Det är mycket möjligt att höghastighetståg kommer att susa fram i Sverige inom någorlunda överskådlig tid. Inte mig emot – men bara om man samtidigt löser underhållsfrågan och kapaciteten för järnvägen i de norra delarna av landet.