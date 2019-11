Sofia Mirjamsdotter: All heder åt Wikströms som håller stängt under Black Friday

I samband med Black Friday, den från USA importerade traditionen att rivstarta julhandeln med superrea en fredag i november, har Kramfors handlare valt att på lördag (i samarbete med Tidningen Ångermanland) arrangera en dag man kallar för "Local is the new black". Detta för att locka invånarna att handla i lokala butiker i stället för att dra iväg till något utomsocknes köpcenter eller handla på nätet.

Detsamma gjordes i Härnösand i oktober, och då kryllade det av folk i stadens butiker. Undertecknad skrev då om vikten av att handla hemma om man vill att butikerna ska finnas kvar. Det är lätt att klaga på dåligt utbud och sen shoppa framför skärmen, varpå utbudet så småningom kommer att bli ännu sämre hemma på gågatan.

I samband med att Black Friday spridit sig som en löpeld över landet har det självklart också riktats kritik mot konceptet. Inte minst har klimatperspektivet tagits upp. Alltför frikostiga rea-priser gör att vi handlar mer än vi behöver. Därför är det också uppfriskande att se att det finns handlare som går mot strömmen.

Wikströms i Kramfors beslutade sig redan förra året för att hålla stängt under Black Friday. På riksplanet går till exempel Haglöfs mot strömmen och höjer priserna under dagen. Naturkompaniet erbjuder insmörjning av kängor, för att uppmärksamma att vi måste börja vårda det vi har i stället för att ständigt köpa nytt. Om detta har jag också skrivit.

Min tanke är inte att moralisera över någons shoppande. Framför allt finns ingen anledning att mästra över personer som passar på när priserna är låga. För många är rea enda möjligheten att ha råd med vissa dyrare inköp. I många fall är det också så att kvalitet kostar. Den som har en tunn plånbok från början har kanske inte råd med engångsutgiften för ett par dyrare kängor även om de håller längre än de billigare.

Med det sagt kvarstår faktum: vi i Sverige konsumerar som om det fanns fyra jordklot. Som bekant har vi bara ett, och konsumtionen leder inte bara till åtgång av råvaror, den leder också till koldioxidutsläpp och den oundvikliga globala uppvärmningen. Vi kommer, om vi inte gör det frivilligt, att tvingas köpa färre prylar än vi gör i dag. Inte minst är kläder en riktig miljö- och klimatbov. Det finns anledning för oss alla att fråga oss hur många par jeans man egentligen behöver ha i garderoben.

På torsdagen utlyste EU klimatnödläge. Vad det innebär i praktiken återstår att se, hittills har problemet varit inte att vi inte känner till den globala uppvärmningen, utan att den politiska viljan har saknats att göra något åt den som faktiskt gör skillnad. Utsläppen fortsätter att öka, också i Sverige.

Därför kan jag inte annat än applådera Wikströms, och Haglöfs. Nu är det oklart om Wikströms stänger på grund av klimatomtanke, men även ur det lokala handelsperspektivet finns anledning att tänka efter två gånger innan man köper tre till priset av två på rean, om man nu inte faktiskt har behov att just tre t-shirtar.

Rea är nämligen ofta en förlustaffär för handlarna. Så om du vill att Kramfors butiker ska finnas kvar - botanisera gärna i dem i dag. Köp något du ändå tänkt köpa, passa på när det är billigt. Men låt det bli en vana, att handla hemma i stället för på nätet. Också när det inte är rea. Butikerna behöver kunder året om, inte bara på speciella dagar som i dag.