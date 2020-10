Soffbiljetter en jättesuccé för Modo Hockey: "Det sa bara poff"

2137 biljetter fram till torsdag förmiddag alltså, och 500 biljetter är då soffbiljetter. En ytterst anmärkningsvärd siffra då biljetterna kostar mellan 150 kronor (ståplats) och 300 kronor för sittplats.

Just soffbiljetter är ett av dragen från klubbarna för att få in pengar den här säsongen som inte liknar någonting annat vi varit med om.

Modo lanserade soffbiljetterna häromdagen inför premiären mot Vita Hästen på lördag och sedan dess har det bara rullat på, och det tog verkligen fart när förra Modo-spelarna Patrik Bartosak och Patrik Karlkvist köpte biljetter och sedan lastade fotbollstjärnan från Sundsvall, Emil Forsberg, in 5000 kronor för att få biljetter.

Det satte snöbollen i rullning på allvar och nu är det alltså fram tills nu drygt 500 supportrar som vill stötta Modo – hemifrån soffan.

– Det känns som om folk väntat på det här och nu när soffbiljetten är tillbaka och när vi gjorde dragningen bland de 50 av säsongskortköparna som får gå matchen sa det bara poff, säger Frank Eriksson.

Hur viktig är de sociala medierna för er, det var där Bartosaks, Karlkvists och Forsbergs biljettköp uppmärksammades?

– Jätteviktigt. Vi lyssnar vi på fansen vad de vill och de har uttryckligen sagt att de vill hjälpa oss och det finns onekligen ett stort stöd där ute för oss, säger Frank Eriksson och fortsätter:

– Vi har presenterat "Modo till SHL", soffbiljetten och medlemskap och då ser vi att det skjuter i väg. För oss är det viktigare att lyssna än bara kommunicera och det här är initiativ fansen vill ha.

Ni har alltså sålt 500 soffbiljetter (fram till torsdag förmiddag), vad innebär det i pengar?

– Det har kommit in 22 000 kronor fram till i måndags på "Modo till SHL" och vi säger att det är 100 biljetter à 200 kronor styck och sedan har vi sålt 380 biljetter drygt via biljettsystemet. Det innebär att vi har dragit in 100 000 kronor just nu, säger Modos vd Johan Widebro och fortsätter:

– Då ska man komma ihåg att det inte alltid inför en vanlig match är sålt 500 biljetter. Nu hoppas jag att det här draget fortsätter och vi behöver ett jämt stöd över alla matcher så länge det här pågår. Därför försöker vi ha den här vi-känslan och det är det handlar om.

Men är det inte risk att det här med soffbiljetter planar ut, nu är det mer nyhetens behag?

– Absolut, så är det. Men vi har fler idéer på gång och vi ska auktionera ut olika grejer, som Saab-spotting med mig, vi har nåt med Glader och lite tävlingar och sånt. Vi försöker ha en plan där det kommer lite nyheter så vi håller det här vid liv.

Hur går det med medlemskapet?

– Det går bra, vi har 136 nya medlemmar på en vecka och kan vi komma upp till 5000 medlemmar är det bra pengar också.

– Vi måste verkligen lyfta fram stan Ö-vik för engagemanget som finns här. Vi har nästan sålt lika mycket sponsring som ifjol och det är ett fantastiskt engagemang.

Jag noterar att även spelare, ledare och ni på kontoret köper soffbiljetter.

– Ja, alla är engagerade. Damerna köper till herrarnas matcher och tvärtom, säger Frank Eriksson och Johan Widebro fyller i:

– Allting bottnar i att vi är transparenta inåt och utåt. Jag hade möte med spelarna i förrgår och jag berättade om läget och de lever i sin bubbla, och får de inte information vet de inget. Nu inkluderas folk och det är viktigt.