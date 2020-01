Snökrisen stoppar SM i Sollefteå – fem dagar före start räddar Älvdalen tävlingarna: "Gäller att man är nog galen"

I torsdags kastade Sollefteå in handduken som SM-arrangör för skidorientering på grund av akut snöbrist. Fem dagar innan tävlingsstart tar Älvdalen på sig arrangörsskapet.

– Det gäller att man är nog galen själv, plus att det finns nog många galna personer ytterligare för att arrangera, säger tävlingsledare Per Sandberg, Säterbygdens OK.