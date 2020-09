Snödrottningar, klimatpanik och vass samhällskritik – späckad teaterhöst i Härnösand

Om drygt en vecka drar teatersäsongen igång i Härnösand igen, ett efterlängtat återseende för en teaterpublik som gått på svältkost under coronans utbrott. Men nu börjar det lossna så smått i kulturlandskapet Ångermanland.

Karin Digné från Härnösands Riksteaterförening är nöjd med höstens program, som mycket riktigt har både bredd och djup.

– Vi är glada över att kunna visa det planerade och breda programmet under rådande omständigheter, säger hon.

– Det oklart hur många vi kan ta in i publiken, det kommer att visa sig; vi är angelägna om att hålla avstånden i salongen och i foajén så att det ska kännas säkert att komma till teatern.

Först ut, den 3 oktober, är en världspremiär med Norrdans, föreställningen "Our house is on fire". Den holländska koreografen Nicole Beutler har skapat en föreställning baserad på ett tal av Greta Thunberg, med vilken Norrdans och koreografen Nicole Beutler grepp om vår planets bokstavligt talat mest brinnande fråga.

En bröllopstårta står i centrum av en rapp och varm komedi som spelas 10 oktober, "Bröllopstårtan". Tårtan, som bakas av den konservativa Amy – till en god väns dotter som ska gifta sig – får plötsligt en helt ny innebörd när hon till sin fasa inser att brudgummen är en kvinna.

Teater Västernorrland kommer på besök 24 oktober med något så rafflande som en brittisk mordgåta. "Mordet i Midlands". 2015 gjorde BBC en framgångsrik tv-produktion baserad på originalpjäsen ”An Inspector calls" – en historia om skuld, lögner och fördomar där ingenting är vad det till en början ser ut att vara.

Sara Parkman återvänder till Härnösand 29 oktober, än en gång med succéalbumet Vesper i bagaget – ett existentiellt rum och en politisk fackla framburen av en stark stämma.

"Fucking Åmål" var filmen som trollband en hel generation – och som nu skrivits om för teaterscenen. Den 3 november återuppväcks historien om Agnes, Elin och de andra i en berättelse om längtan, identitet och om allas lika rätt till kärlek.

Den internationellt berömda teckenspråksartisten Giuseppe Giuranna och den publik- och kritikerrosade skådespelaren Gunilla Vestin Wallin står på scenen när Tyst Teater kommer till Härnösand 12 november. Shakespeares klassiker får nytt liv i "Romeo och Julia på Gullbacken"; en historia om den ensamma, döva Johanna som inte har tillgång till sitt eget språk, teckenspråk, tills Roberto, som också är döv, flyttar in på äldreboendet.

Teaterhösten avslutas med "Hej Hyper" 28 november, en nyskriven musikal för barn om hur det är att leva med en neuropsykiatrisk störning, samt en digital direktsändning från Kungliga Operan den 5 december – familjeoperan "Snödrottningen", ett hjärtevärmande verk efter H.C. Andersens saga.

Hösten bjuder också på två lunchteatrar på St Petrilogen.

Den 14 oktober ges en hyllning till Dan Andersson signerad Musikteatergruppen Pajso och den 4 november kommer Sanna Martin med sång, minnen och reflektioner kring kvinnor som verkligen gjorde avtryck – Sonya Hedenbratt, Margareta Krook, Bette Midler.