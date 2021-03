Snart dags att lägga undan vinterjackan – vårvärme på ingång i Ö-vik: "Blir vår-feeling"

I lördags klockan 10:37 inträffade vårdagjämningen och natt och dag var lika långa. Trots att vi går mot ljusare tider har plusgraderna på termometern inte velat följt med.

Enligt vädertjänsten Stormgeo kom våren tidigt till Örnsköldsvik – redan i slutet på februari ska den rent meteorologiskt varit här. Sedan dess har det däremot varit kyligt och någon vårvärme har det inte gått att tala om.

– I slutet av förra veckan kom det ner riktigt kall luft över hela Skandinavien och ner över delar av kontinenten. I onsdags hade vi kulmen och det var riktigt kallt, säger Johan Groth, meteorolog på Stormgeo.

– Idag söndag är det väldigt ruggiga och friska nordliga nordvästvindar och det känns det inte alls kul.

Redan under söndagskvällen blir det däremot ändring på det.

– Nu händer det grejer och det blir ett omslag. Samtidigt som vi fick ner kall luft strömmade det upp väldigt varm luft över atlanten och det är den varmluften som nu tippar in över oss.

Johan Groth berättar att det natten till måndag kommer in en mer sammanhängande front över fjällkedjan och att den rör sig över kommunen i natt och under måndagsförmiddagen.

– På måndag blir det mer molnigt väder och det kan komma lite stänk av regn och snöinslag.

Under tisdagen slår det däremot över i ett par plusgrader.

– Det blir vår-feeling den här veckan, under tisdagen bryter det igenom helt och det kan bli tio grader i Ö-vik.

– På tisdag kulminerar det men det kommer hålla i sig under veckan, det går knappt ner under nollan under natten mot onsdag och torsdag. Det kommer troligen att ta hårt på snön i kombination med vind.

Hur länge kan vi räkna med plusgrader?

– Fram mot slutet av arbetsveckan är det fortsatt milt dagtid men temperaturen kryper ner på natten. Som det ser ut nu är det ganska rejält ostadigt nästa helg men det kommer troligen att ändras.

Kommer det att finnas någon snö kvar till påsk?

– Det är klart att värmen kommer ta mycket av snön nu men i inlandet, en tio mil in från Ö-vik, ska det inte vara någon fara som det ser ut nu. I fjällvärlden ser det också ut att finnas gott om snö.

Har du sett några vårtecken?

Maila gärna ditt vårtecken till tips@allehanda.se