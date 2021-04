Smittspridningen ökar – högtryck vid självteststationen i Sollefteå: "Ofta fullbokat"

Provtagningsstationen för covid-19 öppnade i Sollefteå i början av januari och efter den senaste tiden uppgång av smittspridning märks effekterna tydligt vid stationen i Sollefteå.

Från att det varit förhållandevis lugnt med besökare vissa dagar är det högtryck bland Sollefteåbor som vill testa sig.

– Det är väl inte särskilt positivt i sig, samtidigt som det är bra att folk testar sig och tar det här på allvar, fortsätter Jörgen Wärme.

Att det är stor efterfrågan på självtester i Sollefteå fick vi tydliga bevis på när Tidningen Ångermanland uppsökte den nya uppställningsplatsen vid Nipvallen.

Det var konstant bilkö fram till självteststationen som är bemannad alla vardagar, men det krävs att man bokar tid i förväg via 1177 för att göra ett test.

– Att självtesterna har ökat beror på flera saker. Dels är det lätt att ta sig till stationen med bil, samtidigt som möjligheten att göra tester är större med våra stationer jämfört med tidigare när det var begränsat till apoteken.

De som lämnar ett prov kan förvänta sig ett svar på detta redan inom ett dygn från laboratoriet i Stockholm.

– Även labbet i Stockholm har utökat sin kapacitet för att kunna hålla svarstider inom ett dygn, och provsvaren går då direkt ut till invånaren.

I Sollefteå har de utrymme för 115 självtester per dag vid Nipvallen. Det är något färre än på Risön, och det beror på att tillgängligheten till toaletter med mera är lite besvärligare och kräver mer tid för personalen.

– På Risön hade personalen tio meter till en servicebyggnad, men vid Nipvallen behövs lite längre rastuppehåll.

Det är inte tidsbestämt hur länge teststationen kommer att vara kvar i Sollefteå, men Jörgen Wärme tror att den kommer att finnas tillgänglig en bit in i sommaren till att börja med.

– Det är ett beslut för regionen, men så länge smittspridningen är som den är så tror jag inte att de har några planer på att stänga ned. Men när det sker får vi ett besked från dem fyra veckor innan.

Den ökade smittspridningen i länet har inneburit att kapaciteten på vissa stationer ökat. I Örnsköldsvik ökar man kapaciteten från 250 till 375 prover per dag och i Sundsvall från 125 till 250 per dag. Härnösand ligger kvar på 125 självtester per dag.