Smitare lämnade svårt skadat rådjur – Lastbilschauffören Stefan Lind: "Det är förjävligt och oacceptabelt att lämna ett djur att lida"

Det var strax före sex på morgonen den 25 april som Stefan Lind, från Timrå körde med sin timmerbil upp mot Kälarne. När han passerat Hälllingen möter han en bil och kort därefter ser han ett djur som ligger på vägen.

Stefan klev ur bilen och såg att det var en svårt skadad råbock som låg på vägen.

– Den var nästan krossad baktill, tre ben var helt avkörda och den hade ont. Den försökte krypa ner till vattnet i diket, säger han.

Han ringde polisen och eftersom han också är jägare så fick han tillstånd att avliva djuret direkt för att det inte skulle lida.

– En kompis som också kör timmerbil stannade och hjälpte mig och sedan fick vi ringa en eftersöksjägare som fick komma och ta rätt på det. Man kan inte låta ett djur ligga för då kan det locka till sig fler djur och då blir det fler olyckor, säger han.

Att inte rapportera in en viltolycka rubriceras som jaktbrott. Enligt polisen har man fyra timmar på sig att rapportera in en viltolycka innan det räknas som smitning. Men det är lång tid för ett djur att lida menar Stefan Lind. Han tycker att man ska ringa direkt så att djuret slipper ligga och plågas ihjäl. Han tycker att det är helt förkastligt att inte rapportera in det alls.

– Jag tycker det är så jävluskt hemskt, så oansvarigt av de som inte rapporterar in. Det är en smitning på samma sätt som om de skulle ha kört på en människa och bara åkt, säger han.

Just nu är det brunstsäsong och råbockarna springer kors och tvärs över vägen i gryningen. Därför är det bra att vara extra vaksam nu, menar Stefan Lind. Han tror att de som kör på ett djur kan tycka att det är skamligt att ringa in, men han hoppas att den attityden ska förändras.

– Folk måste bli bättre på det här, det finns inga ursäkter. Det är förjävligt och oacceptabelt att lämna ett djur att lida. Ring direkt, säger han.'

Det här gäller vid en viltolycka:

►Ring 112 och rapportera olyckan, meddela vart den hänt så att polisen kan skicka ut eftersöksjägare.

► Att inte rapportera kan leda till att man blir skyldig till jaktbrott.

► Platsen måste markeras så att en eftersöksjägare kan hitta djuret. Om djuret sprungit in i skogen, markera vart det sprang in. Det finns pappersvimplar på bilbesiktningen som man kan ha med sig i bilen.

► Försök inte avliva djuret själv om du inte har nödvändig kunskap.

► Om möjligt ta bort djuret från vägen så att inte andra djur lockas dit och det sker fler olyckor, tänk på din egen säkerhet. Om djuret är stort, ställ ut en varningstriangel.

Källa: Nationella viltolycksrådet.