SMHI varnar för mycket högt vatten i norra länsdelen

Detta med anledning av att vattenståndet fortsätter att stiga för att kulminera söndag kväll.

För Örnsköldsviks del gäller det norra kommundelarna längs kusten. I Norra Kvarken uppger SMHI att vattenståndet är cirka 100-105 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

För Bottenvikens del anges cirka 130-135 cm över årets medelvattenstånd.

Klass 2 är den allvarligaste varningsklassen för högt havsvattenstånd. Det finns enligt SMHI risk för att kustvägar och hamnar översvämmas.

Samtidigt varnar SMHI för plötslig ishalka i Västernorrlands län under söndagen och natten mot måndag. Under dagen har det regnar på kalla vägbanor som under kvällen snabbt kommer frysa på.