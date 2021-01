Småstadsliv spelar in nya filmer i Ö-vik i helgen – hälsar på Robban i Bredbyn: "En ny karaktär kommer att se dagens ljus"

Den populära humorgruppen "Småstadsliv" spelar in fyra nya filmavsnitt i och runt Örnsköldsvik under helgen.

– Om ni undrar vad det kommer att handla om, så är vi lika nyfikna som er. Vi har ingen aning faktiskt, säger en av grundarna till Småstadsliv, Christer Johansson.

För den som inte riktigt vet vad Småstadsliv är, så går det att sammanfatta ungefär så här.

– Vid starten var vi två kompisar som jobbade tillsamman på en krog i Bollnäs. Det var nog i köket som vi bestämde oss för att lyfta ut och göra något av vår interna kökshumor, säger Christer Johansson.

De spelade in några sketcher och lade ut på Youtube och det blev genast ganska populärt. 2008 bestämde de sig för att spela in en långfilm som hette Småstadsliv.

De hade ingen utbildning, hade bara jobbat på krogen. Ingen av dem hade teater eller film i ryggen, de var bara glada amatörer.

– Det var 2010 jag gick "all in" och nu skriver vi 2021 och jag är fortfarande kvar i den här film-show-branschen med Småstadsliv, säger Johansson.

Ett antal karaktärer hör hemma i Ö-vikstrakten och det är anledningen till besöket här.

– Bland annat ska Ingemar Andersson besöka sin gamle vän Robban i Bredbyn.

"Robban" spelas av Robert Wiström som är bosatt i Bredbyn. Han berättar att karaktären varit lite osynlig en period.

– "Robban" har ju varit lite av en "gammpöjk". Nu har han hittat en käresta i byn som kör ganska hårt med honom, förklarar Wiström.

Christer Johansson berättar att de har spelat in drygt 40 avsnitt till sin playkanal – Småstadsliv Play. Trots det finns det inte en enda nedskriven replik eller ett manus.

– Vi vet att karaktärerna ska åka upp till Ö-vik, vi vet vilka de är och vart de ska, men vad de kommer att göra och vad som kommer att hända det får vi veta när kameran börjar rulla, säger Johansson.

– Vi improviserar till hundra procent allt. Jag tror inte det är så vanligt faktiskt.

Mio Josefsson – “Rövhöle från Norrböle”, en ny karaktär som föds här och nu i Övik och som ska spelas av Robert Wiström.

Den nya karaktären, finns några tankar på hur han ska framstå?

– Vi håller på att skapa honom just nu faktiskt. Just nu tog jag en duk med en massa olja och smörjde in mig i ansiktet så att jag skulle vara smutsig, säger Robert Wiström och avslutar:

– Det var steg ett, så får vi se vad det blir av det.