Slaskvädret har Ö-vik i sitt grepp – kampen mellan norr och söder avgör om det blir en vit jul

De som bor i Örnsköldsvik med omnejd har knappast undgått det blöta vädret på sistone. Regnet har fallit under helgen och kommer att fortsätta göra så under hela söndagen. SMHI utfärdade en klass 1-varning på söndagsmorgonen och trafikanter varnades på förmiddagen för en översvämning i höjd med Arnäs kyrka.

– Det är blött i dag och kan vara så fortsatt en bit in på natten också, säger Tora Tomasdottir, som är meteorolog på Stormgeo, och fortsätter:

– Men i morgon så kommer det här ha dragit bort. Dagtid på måndagen blir det troligen mulet och grått med temperaturer kring noll grader. Det kan sjunka ner till någon minusgrad.

Fram mot måndagskvällen kan temperaturen sjunka ytterligare, vilket medför risker i trafiken – särskilt med tanke på hur blött det har varit under helgen.

– Då blir det kanske ner mot fem minus och på natten mot tisdagen kan det bli under tio minusgrader. Då finns det risk för att det blir halt, säger Tora Tomasdottir.

Under tisdagen ser det ut att bli mellan fem och tio minusgrader och boende i Örnsköldsvik med omnejd kommer då också att få ta del av solen för första gången på ett tag eftersom det spricker upp.

– Det blir nog en fin dag, det kommer att vara vinterkänsla, säger Tora Tomasdottir, som dock inte kan utlova någon längre period med vackert vinterväder.

På fredag och söndag ligger ni i gränszonen mellan snö och regn.

Tvärtom finns det en klar risk för nederbörd under flera av dagarna under veckan. Framför allt under onsdag, fredag och söndag kan det komma att falla från himlen – och den stora frågan är om det i så fall blir snöfall eller regn.

Den kampen ser ut att avgöra om det blir en vit eller grön jul.

– På onsdag kommer det att gå ett lågtryck över Svealand med stora mängder nederbörd. Om det skulle ta en lite längre rutt norrut så kan ni får stora mängder också, men som det ser ut nu kanske ni får lätt snöfall. Vi tror att det är trakten kring Gävle som kommer att drabbas hårdast, säger Tora Tomasdottir och fortsätter:

– På fredag och söndag ligger ni i gränszonen mellan snö och regn. Det blir en kamp mellan varm luft söderifrån och kall luft norrifrån. Det är nog det som kommer att avgöra om det blir en vit jul för er; hamnar ni i snöfallet får ni en vit jul, hamnar ni i slasket ser det sämre ut. Det blir en spännande följetong.