Slängdes ur Hockeyallsvenskan – sex spelare Modo kan värva: "De är fria att lämna"

Marcus Hellgren Smed – Målvakt

26-åringen är fostrad i Leksand men han aldrig göra sin seniordebut i moderklubben. Anslöt till KHK inför säsongen 19/20 men har också spelat allsvensk hockey i Vita Hästen. Totalt 34 Allsvenska matcher med en räddningsprocent på 90,8 procent. Gjorde även tre SHL-matcher under förra säsongen då han lånades ut till Oskarshamn.

Ludvig Jardeskog – Back

Ludvig gjorde allsvensk debut för Malmö redan säsongen 14/15 men spenderade efter det fyra hela säsonger i division ett innan han tog steget upp till Karlskrona och hockeyallsvenskan igen 2019. Gjorde 48 matcher och sju poäng för klubben under säsongen 19/20.

William Pethrus – Back

Pethrus spenderade sin juniortid i Mariestad innan han gick till Mora IK 2014 där han också allsvensk debut under sin första säsong. Har totalt gjort 165 matcher i Allsvenskan och 33 poäng, varav 17 kom under förra säsongen. 22-åringen berättade i en intervju med Hockeynews under tisdagen att han siktar på att spela i en allsvensk klubb även kommande säsong.

Jonathan Harju – Forward

Den unge norrlänningen kommer från två raka säsonger med allsvenskt spel för både Karlskrona och Karlskoga. Stor och tung forward som gjort 29 poäng på sina 101 matcher i Hockeyallsvenskan.

Niklas Johansson – Center

Den poängstarke veteranen och kaptenen skulle gjort sin tredje säsong i Karlskrona 20/21. Han gjorde 37 poäng på 52 matcher under den senaste säsongen och har med största sannolikhet många ögon på sig när klubben nu degraderas. Bland annat har det enligt Hockeypuls redan ryktats om intresse från Västerås.

Jesper Persson – Forward

27-årige Jesper Persson gjorde sin allsvenska debut 2014 när han trädde på isen sex gånger för Modo. Efter det blev det ett antal säsonger i division ett och två innan han anslöt till Karlskrona inför förra säsongen. Stod för sex mål och elva assist på sina 40 matcher under säsongen.