Skyttekungen får en ny roll – blir spelande tränare: "Dags att få tillbaka Bredbyandan"

26-årige Joel Åman har under sju säsonger varit en viktig pjäs för det Anundsjö IF som pendlat mellan division 2 och division 3. Under den tiden har det blivit 124 matcher och 54 mål och Åman har sedan han flyttade från Sollefteå blivit en riktig trotjänare för AIF.

Och nu blir han klubben trogen – men i en helt ny roll.

– Jag fick frågan i söndags när jag var i London och jag svarade ja på en gång. Det var inte så mycket att fundera över då jag älskar den här klubben, säger Joel Åman.

Tanken är att han ska vara spelande tränare nu när Anundsjö gör en omstart i division 3 mellersta Norrland, men...

– Trean är ingen gärdsgårdsserie så jag kommer att i första hand ha fokus på tränaruppgiften. Även om jag bara är 26 år så känns kroppen gammal emellanåt och ska jag spela ska jag vara i speldugligt skick, säger Joel som dock medger att han kommer att vara aktuell för spel.

I så fall i en roll, som forward, den roll han trivs bäst i. Förra säsongen spelade han dock i den positionen i bara två och en halv match, annars hade han uppdraget att spela mittback.

Joel berättar att han ser fram emot det här uppdraget jättemycket, att han brinner för Anundsjö IF och han vill ha in den mentaliteten i den trupp som nu ska byggas.

– Vi ska fokusera på att ge unga Bredbykillar chansen att slå sig in i laget och ta stora roller, det är deras tur att ta över nu. Det är dags att vi får tillbaka Bredbyandan.

– Sedan har ju Anundsjö betytt så oerhört mycket för mig och det är Bruno Nilssons förtjänst att jag är kvar. När han ringde och frågade fanns det inte mycket att fundera över.

Trots att Joel bara är 26 år är han en veteran i fotbolls-Ångermanland då han gjort nio säsonger som seniorspelare i division 2 och en säsong i trean och han säger att han lärt sig mycket av de tränare han haft genom åren.

– Peter Olsson och Roger Häggström har betytt jättemycket för mig när jag var ungdomsspelare i Sollefteå och naturligtvis också Robert Bergström i Anundsjö.

Bruno Nilsson har sedan många år tillbaka varit sportchef för Anundsjö IF, men inför kommande säsong kommer han att trappa ned på verksamheten och ska "bara" jobba med sponsorbiten, men han har i högsta grad varit inblandad i rekryteringen av Åman som tränare.

– Spelartruppen är väldigt positivt inställd till den här lösningen och jag ser i Joel Åman en ung Roger Dannberg, en spelare och tränare som har ett enormt brinn för fotbollen och ett smart fotbollstänk, säger Bruno som också kan meddela att Anundsjö har klart med ett nyförvärv.

Det är målvakten Nisse Kristoffersson som efter tre säsonger med KB 65 återvänder hem till AIF.