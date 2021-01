Skrev ut över 20 000 tabletter till sig själv – nu förlorar Sollefteåtandläkaren legitimationen

Det var Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som anmälde tandläkaren till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd i december 2019. IVO yrkade då att nämnden i första hand skulle återkalla tandläkarens legitimation med grund i att tandläkaren gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet och genom sitt agerande visat sig olämplig att utöva sitt yrke.

Under en tidsperiod på drygt 4,5 år skrev tandläkaren ut över 20 000 narkotikaklassade tabletter för eget bruk. Mannen menade själv vid ett möte med IVO att han under flera år hade ett läkemedelsberoende och benämnde det själv som ett narkotiskt beroende. Detta efter att han inte sett någon annan utväg än att själv behandla sina smärtor med läkemedlen.

2019 dömdes tandläkaren av Ångermanlands tingsrätt till villkorlig dom och samhällstjänst för narkotikabrott och trolöshet mot huvudman med anledning av utskrivningen av tabletterna. Mannen erkände gärningarna.

Nu har Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd beslutat att dra in tandläkarens legitimation. Nämnden menar att tandläkaren utsatt patienter för säkerhetsrisker under tiden hans missbruk pågått och att den brottslighet han är dömd för är allvarlig och påverkar förtroendet för tandläkaren. Ansvarsnämnden ser positivt på att tandläkaren uppgett att han tagit tag i sitt beroende och genomgår provtagning – men att det inte har någon inverkan på beslutet att dra in dennes legitimation.