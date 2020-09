Skottskadade mannen arbetar på vindkraftsbygget i Viksjö – polisen söker motivet: "Pågår förhör precis i detta nu"

Strax före klockan ett på natten kom ett larmsamtal om att en man i 30-årsåldern skjutits i båda benen i Viksjö utanför Härnösand. När polisen kom till platsen omhändertogs mannen och skickades med ambulans till sjukhus där han nu vårdas för allvarliga skador. Flera gärningspersoner ska snabbt ha lämnat platsen efter skjutningen.

– Vi har inga identifierade gärningsmän och ingen är frihetsberövad, säger Josefine Perming Tengqvist, gruppchef och förundersökningsledare vid grova brott Västernorrland.

Den skottskadade mannen ska inte komma från länet. Men hon vill heller inte lämna ut detaljer eftersom det kan finnas en hotbild mot honom.

– Det pågår förhör precis i detta nu. Vi vet inte så jättemycket om honom i nuläget. Vi hoppas att ha en klarare bild av honom och ett eventuellt motiv när han har hörts.

När det gäller de misstänkta gärningsmännen finns det olika uppgifter om de var två eller tre personer. Det finns heller inga klara uppgifter om hur de tog sig till eller från platsen.

Varför befann de sig på platsen?

– För att söka rätt på målsägande, han befann sig vid tillfället i Viksjö.

Upprättades det några vägspärrar efter brottet?

– Jag kan inte gå in på i detalj gå in på det. Det som görs nu och som gjorts under dagen är att vi har spärrat av platsen och haft kriminaltekniker och hundar på plats i omgångar med olika specialiteter. Vi har hållit förhör både med målsägande – det görs i detta nu – och med övriga personer.

Polisen har också gjort vissa beslag som håller på att analyseras.

Viksjö har under det senaste året satts på kartan, dels när det gäller bråk kring bygget av vindkraftsparken, dels har det varit många inbrott och stölder på området.

Är det en slump att det här har skett i Viksjö?

– Det kan jag inte svara på. Den skottskadade mannen jobbar åt vindkraftverket sedan har det inte skett på arbetstid men vi gör ingen koppling till hans arbete. Det finns inget som tyder på att det har med det att göra här och nu.

Vad händer nu?

– Vi har mycket förhör hela eftermiddagen och kvällen, vi har både hundar och kriminaltekniker på platsen och vi bedriver också inre spaning.