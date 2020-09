Skolsköterskan Inger Renborn var färgstark och intressant – generationers skolelever i Ö-vik minns syster Inger

Inger Renborn lämnade oss, barn och barnbarn, hastigt den 22 augusti. Hon lämnar ett stort tomrum efter sig.

Inger Renborn föddes den 27 augusti 1933 i Hissmofors, ett litet fabrikssamhälle i Jämtland. Hon var yngsta barnet i en syskonskara på tre. Pappa Olle arbetade vid fabriken och mamma Olga var hemmafru.

Livet i Hissmofors präglades av stark sammanhållning och man hjälpte varandra solidariskt när det behövdes. Männen arbetade hårt i fabriken, på sågen eller kraftverket. Kvinnorna var hemma och skötte barn och hushåll.

År 1955 träffade Inger sin blivande man Sten och de gifte sig i Frösö kyrka året därpå. Med några års mellanrum fick de sedan tre barn.

I april 1957 började Inger på sjuksköterskeskolan och hon tog examen med högsta betyg i mars 1959. Hon fick direkt jobb på Östersunds Sjukhus som röntgensköterska. I samband med familjens flytt till Örnsköldsvik 1960 började hon arbeta på lasarettet där.

Vid höstterminen 1965 började Inger som skolsköterska i Örnsköldsvik, och under sommarloven jobbade hon extra som distriktssköterska. Som skolsköterska engagerade hon sig för barnens välmående och särskilt deras hemförhållanden.

På äldre dar fick hon flera brev från vuxna före detta elever, som beskriver hur viktigt hennes engagemang var för dem. Flera generationer skolelever i Örnsköldsvik minns syster Inger. Hon gick i pension 1993.

Redan i tidiga år väcktes ett intresse för friluftsliv hos Inger och hon gjorde många vandringar i Jämtlandsfjällen. I början av 1970-talet byggdes fjällstugan i Storlien. Den utnyttjades flitigt under jul- och påskhelger, men även under höstarna. Under senare år blev den också en samlingspunkt för årliga träffar med släkten, där vi hade trevliga surströmmingsskivor.

Sommarstugan vid Björknäs på Hornön var platsen där familjen tillbringade flera somrar. Där blev det tid för bad och avkoppling. Inger tyckte även mycket om att resa och det blev många resor till barnen i Visby, Göteborg och Frankrike.

Inger var en färgstark och intressant person. Möten med Inger gjorde alltid intryck. Hon tyckte om umgänge och hade ett stort antal vänner. Hon kom från en musikalisk släkt med spelmän/kvinnor och spelade själv dragspel och piano. Inger hade dragspelsvänner i Ångermanland och på Gotland. Musiken var en viktig del i hennes liv.

Inger var en mycket omtänksam och fin maka, mamma, mormor och farmor. Vi hade många roliga stunder tillsammans och kontakten med barn och barnbarn präglades av glädje och humor. Hon lämnade oss hastigt den 22 augusti och lämnar ett stort tomrum efter sig. Saknaden är stor.

Mats Renborn, Jan Renborn och Ulla Wickenberg