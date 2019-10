Skogslöparna näst bäst i Norrland i 25manna – 100 löpare från två Ö-viksklubbar: "Det är fantastiskt"

Stafettävlingen 25manna avgörs varje höst i Stockholmsområdet. I år kom 381 klubbar till start. Skogslöparna och OK Nolaskogsarna från Örnsköldsvik.

Skogslöparnas förstalag slutade på 60:e plats med tiden 6.37.44. Skogslöparna hade endast ett norrländskt lag framför sig.

– Sundsvalls OK (49:a) sprang förbi oss på sista sträckan. Alla våra löpare gjorde bra orientering. Vi hade många unga och de hade kontroll på nerverna, säger Jonas Byström som ingick i laget.

OK Nolaskogsarnas förstalag hamnade på 89:e plats, 7.05.09.

– OKN sprang bra också. Det var jämnt länge.

– 25manna är en jättestor klubbgrej. Alla åldrar deltar, killar och tjejer, springer i samma lag. Det är mycket bra för gemenskapen.

Att OKN och Skogslöparna hade två lag i 25manna tyder på att orienteringen mår bra i Örnsköldsvik.

– Det är bra verksamheter i klubbarna. I Skogslöparna har vi haft stor tillströmning av ungdomar. Roligt att det är mer drag kring konditionssporter, säger Jonas´Byström.

Resultat 25manna: 60) Skogslöparna lag 1 6.37.44, 89) OK Nolaskogsarna lag 1 7.05.09, 180) Härnösands OK 7.54.55, 274) Skogslöparna 2 8.03.47, 284) OK Nolaskogsarna 2 7.52.47.