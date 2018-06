Ebba Andersson om OS-succén, skadeproblemen och nya landslaget: "Man ser ju verkligen var ribban ligger"

Sollefteå skidgymnasium har fullkomligt spottat ur sig talangfulla skidåkare. Den kanske allra största talangen skolan producerat de senaste åren är OS-medaljören Ebba Andersson.

20-åriga Andersson bor och verkar fortfarande i Sollefteå trots att den större delen av säsongen består av resor till diverse träningsläger och världscuptävlingar. Mellan dessa är det dock ingen tvekan om att hemstaden är en perfekt plats för henne att ta det lugnt på.

– Man är ute mycket och reser, men jag är nog ändå hemma mer än vad man tror kanske. Det går i perioder, just nu under sommaren så har vi en del läger och när hösten drar igång blir det ännu tätare. Ok, jag är nog inte hemma alltför mycket när jag tänker efter, men jag hinner absolut hem emellan och landa och då är det jätteskönt att ha ett tryggt ställe att komma hem till, säger Sollefteåbon.

Säsongen 2016/17 fick hon sitt första genombrott, framförallt med stafettsilvret på VM i Lahtis där den då 18-åriga Andersson stod för en stark sträcka. Det riktigt stora genombrottet kom ett år senare under OS i Sydkorea tidigare i år. Även där var hon med och förde Sverige till ett stafettsilver, men prestationen som verkligen stack ut var den individuella fjärdeplatsen i skiathlonen.

– Det var jättehäftigt, jättekul att få möjlighet att vara med där. Det är ändå ytterligare en dimension jämfört med ett vanligt mästerskap. Sen lyckades jag göra säsongens och kanske till och med karriärens hittills bästa lopp också.

– Jag vet inte vad jag ska säga om OS-skiathlonen, för det var det roligaste jag gjort i hela mitt liv och att det lyckades gå så himla bra var verkligen inget jag hade förväntat mig. Det är klart jag hoppades på att prestera och göra ett bra lopp, men att det skulle räcka så långt som till en fjärdeplats hade jag inte trott, så det var verkligen helt otroligt.

Förutom OS hade Andersson också flera topp tio-placeringar i världscupen som visade att hon är bland de absolut bästa skidåkarna i världen. Detta trots att hon gick in i säsongen med en överbelastningsskada i benet.

– Jag fick skjuta lite på min tävlingspremiär på grund av den, så jag fick verkligen ha tålamod där i början och kanske inte ha så stora förväntningar på mig själv i de inledande tävlingarna, förklarar hon.

– Det var jättekul att vara med så mycket ute på världscup och se att om jag har en bra dag kan jag vara med där i toppen och fajtas, kul att få vara med och nosa lite på världseliten. Sen fick jag ett tidigt besked till OS och det var verkligen jättebra, för att då fick jag förbereda mig på det sätt jag ville.

Även för två säsonger sen fick Andersson försäsongen förstörd av en skada, då var det ett knä som spökade. Till kommande säsong har uppladdningen än så länge varit optimal och det önskar hon att den ska få fortsätta vara.

– Jag hoppas att jag har bockat av skadorna nu, peppar peppar ta i trä, men på ett vis är det skönt att se att jag kan hantera även när det tar emot lite, att det går att ta sig tillbaka. Det finns inte bara en gyllene väg för att utvecklas, utan man kan nå utveckling på så många olika sätt.

Har du ändrat något i träningen för att undvika framtida skador?

– Jag försöker vara väldigt noggrann med belastningen kring de träningsformer som belastar ben och knän lite extra, till exempel löpning. Sen vet jag inte vad jag ska gå in på mer specifikt om träning, men jag försöker i alla fall ha en balans i det och träna varierat.

Hur viktigt är det att få en full försäsong för dig?

– Det är absolut viktigt, framförallt gör det att man själv känner sig trygg i det man gör.

Om olympiska spelen var det stora målet förra säsongen är det VM i österrikiska Seefeld i februari-mars som gäller i vinter. Där vill Andersson precis som till OS vara sitt absolut bästa jag när det väl gäller.

– Jag har ju redan åkt ett världsmästerskap, då fick jag ju se hur det är på ett VM, det är verkligen stort. Mina förhoppningar är såklart att jag ska pricka in formen väldigt bra precis som till OS och göra väldigt bra lopp där.

In i VM-säsongen går hon tillsammans med en ny landslagskonstellation. Flera ledare har hoppat av, förre förbundskaptenen Rickard Grip har blivit landslagschef och ersatts av Charlotte Kallas tidigare personlige tränare Magnus Ingesson.

– Han har ett bra ledarskap och jag tycker allt känns väldigt bra hittills den här träningssäsongen, säger Andersson.

I och med Ingessons intåg har Charlotte Kalla valt att ta steget tillbaka till landslaget som hon bröt sig ur 2016. Kallas återkomst ser Ebba Andersson som något uteslutande positivt.

– Det känns som en väldig trygghet att ha en så stark åkare i gruppen. En som varit med så länge och hållit en väldigt hög nivå under så lång tid. Det känns tryggt att ha henne där och sparras mot henne, man ser ju verkligen var ribban ligger.

När det inte är läger under sommaren är Andersson kvar på hemmaplan i Sollefteå och tränar, till skillnad från de flesta andra landslagsåkarna som har sin bas i Östersund eller Falun.

– Träningsmöjligheterna är jättebra här, dels så är det väldigt fin terräng här och så har vi en jättebra rullskidbana som verkligen är en bra förutsättning för att kunna genomföra bra träning på sommaren.

Under juni var hon med och hjälpte till att träna ungdomarna på Sollefteå sommarskidskola som bland annat hennes pappa Per-Ola Andersson, som är tränare på skidgymnasiet är med och håller i. Ett gymnasium där Ebba och många andra framgångsrika skidåkare skolats. Däribland Johan Olsson, Britta Johansson-Norgren, Jörgen Brink och nu senast JVM-guldmedaljören Frida Karlsson. Även flera starka skidskyttar har pluggat i Sollefteå, bland annat guldmedaljörerna från senaste OS Sebastian Samuelsson och Hanna Öberg och fyrfaldiga Jerringprisvinnaren Magdalena Forsberg.

– Det är en väldigt bra verksamhet, med duktiga och kompetenta tränare som verkligen engagerar sig i oss elever. Sen är det väldigt bra träningsmöjligheter, med rullskidbanan och även under vintertid med spårsystemen. Jag skulle säga att det är en optimal terräng för att vara skidåkare.

Har du några planer på att flytta ifrån Sollefteå?

– Jag får se, just nu trivs jag med att vara hemma. Vi får se vart det bär sen och när det sker, avslutar Andersson.