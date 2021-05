Skidskyttets världselit startar på SM i Sollefteå: "Hoppas också på en duell mellan Ebba och Frida"

– Självklart är vi glada över att vi fått det här uppdraget att arrangera SM. Det är ett kvitto på att förbundet har ett gott öga till oss som arrangörer, säger klubbens ordförande, Hans Nauclér.

I och med att vi har ett vinter-OS kommande säsong i Peking kommer inte minst Sveriges skidskyttar att tilldra sig ett stort intresse fram till detta mästerskap. Inte minst också med bakgrund av att föregående säsong var den resultatmässigt bästa någonsin för svenskt skidskytte.

Med sammanlagt 31 pallplatser, sex VM-medaljer och en stafettcupseger så skrev säsongen 2020/21 in sig i historieböckerna

Det här betyder också att det finns stora chanser att SM på rullskidor kommer att tv-sändas från Hallstaberget.

– Det skulle vara trevligt och vi hoppas så klart också att restriktionerna har släppt så att vi får ta emot mycket publik under tävlingarna, fortsätter Hans Nauclér.

I 21 IF:s ordförande räknar med att hela svenska eliten kommer att vara samlade och delta i SM-tävlingarna.

– Så är det. Detta SM är en viktig tävling för de aktiva och resultaten härifrån kommer att ha betydelse när landslagsledningen senare på säsongen ska ta ut lagen till världscupen och Ibu-cupen.

Nu är det inte bara rullskidskytte som står på programmet i Sollefteå det här veckoslutet. Precis som när I 21 IF arrangerade detta mästerskap för två år sedan kommer man att inleda med en renodlad längdtävling på skidor.

– Med en längdtävling därutöver tror vi att det kan dyka upp en och annan svensk stjärna även i det startfältet. Förra gången hade vi bland annat Ebba Andersson på startlinjen och hon vann för övrigt den tävlingen, berättar Hans och tillägger.

– Det är klart att när vi har tävlingen på hemmaplan i Sollefteå skulle det smaka med en duell mellan Ebba Andersson och Frida Karlsson. En riktig publikdragare skulle det vara.

För att sätta lite extra krydda på de här tävlingarna avser I 21 IF att förlägga prisutdelningen i centrala delar av stan.

Sollefteåklubben har även tilldelats ett större arrangemang vintern 2022. Veckoslutet 18-20 mars kommer JSM och USM att avgöras i Hallstaterrängen.

Svenska skidskyttelagen inför säsongen 2021/22 ser ut som följer.

A-landslaget: Hanna Öberg, Piteå Skidskytteklubb, Linn Persson, SK Bore Elvira Öberg, Piteå Skidskytteklubb, Mona Brorsson, Finnskoga IF, Johanna Skottheim, Lima SKG, Anna Magnusson, Piteå Skidskytteklubb Stina Nilsson, Lima SKG, Sebastian Samuelsson, I21 IF, Jesper Nelin, Piteå Skidskytteklubb, Martin Ponsiluoma, Tullus SG och Peppe Femling, Piteå Skidskytteklubb.

A-landslaget utveckling: Malte Stefansson, Oxbergs IF, Tilda Johansson, Anundsjö SKF och Oskar Brandt, I2 IF.

Team Autoexperten: Annie Lind, Finnskoga IF, Anna Hedström, I21 IF, Nicolina Lindqvist, Biathlon Östersund, Sara Andersson, Mora Biathlon, Ella Halvarsson, Biathlon Östersund, Erika Österman, Häverödals SK, Henning Sjökvist, Biathlon Östersund, Viktor Brandt, I2 IF, Erik Larsson, Mora Biathlon och Oscar Andersson, Älvdalens SKG