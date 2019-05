Efter succéåret – Sollefteås Frida Karlsson tar plats i skidlandslaget

Landslagsledningen har tagit ut åtta damer och sex herrar till kommande säsongs landslagstrupp.

Där märks att Daniel Rickardsson kliver av landslaget och startar en egen satsning, medan Ida Ingemarsdotter lägger av.

En annan iögonfallande detalj: Moras Anna Dyvik petas.

I stället får Frida Karlsson plats i landslaget.

Karlsson gjorde succé under fjolåret, som sistaårsjunior.

Landslaget har också justerat truppstorleken och satsar nu mer på damerna – som får en extra plats jämfört med fjolåret.

– Konkurrensen om a-lagsplatserna är stenhård bland damerna och vi vill investera i den yttersta toppen. Därför ökar vi i år A-lagstruppen med en plats på damsidan jämfört med förra året. På herrsidan vill vi satsa bredare och tar därför in fler herrar i Team Bauhaus, berättar landslagschef Jonas Peterson i ett pressmeddelande.

Hela truppen

A-landslag damer Ebba Andersson, Sollefteå skidor IF, Maja Dahlqvist, Falun-Borlänge SK Hanna Falk, Ulricehamns IF, Charlotte Kalla, Piteå elit SK, Frida Karlsson, Sollefteå skidor IF, Stina Nilsson, IFK Mora SK, Evelina Settlin, Hudiksvalls IF, Jonna Sundling, IFK Umeå.

A-landslag herrar Jens Burman, Åsarna IK, Calle Halfvarsson, Sågmyra SK, Johan Häggström, Piteå elit SK, Teodor Peterson, IFK Umeå, Oskar Svensson, Falun-Borlänge SK, Viktor Thorn, Ulricehamns IF.

Team Bauhaus fungerar som en reservtrupp för de som står precis utanför landslaget:

Team Bauhaus damer

Anna Dyvik, IFK Mora SK, Moa Molander Kristiansen, Falun-Borlänge SK, Elina Rönnlund, IFK Umeå, Lisa Vinsa, Piteå elit SK.

Team Bauhaus herrar

Martin Bergström, IFK Umeå, Axel Ekström, IFK Mora SK, Marcus Grate, IFK Umeå, Simon Lageson, Falun Brolänge SK, Anton Persson, SK Bore, Marcus Ruus, Åsarna IK, Björn Sandström, Piteå elit SK, Karl-Johan Westberg, Borås SK,