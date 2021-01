Sjöingengören Lennart Lundberg publicerade elva böcker

Lennart växte upp i Härnösand. Åren 1943-47, kring slutet av andra världskriget, var han stamanställd vid svenska flottan. Från en jagare, vid kaj i Kalmar för proviantering, blev han 1945 vittne till landsättning från lasarettsfartyget Prins Carl av koncentrationslägerfångar som hämtats från Lübeck för vård. De skräckbilder han såg gjorde djupt intryck, och han skulle återkomma till dem i sitt författarskap ett halvsekel senare.

Lennart utbildades vid Kungliga flottans underbefälsskola 1946. Därefter genomgick han utbildningar vid Navigationsskolan och Sjöbefälsskolan i Härnösand som ledde till maskinistexamen 1949 respektive sjöingenjörsexamen 1952. Kort därefter lämnade han sin hemstad och sjön för arbeten med bas i Stockholm.

1954-57 var Lennart anställd av Stockholms gas- och vattenverk, först som 1:e maskinist och sedan som maskinmästare vid Värtagasverket. 1957-59 arbetade han vid Mellersta och norra Sveriges ångpanneförening med driftkontroll för ångcentraler inom svensk industri, och 1959-62 var han inspektör vid Kungliga byggnadsstyrelsen. Sin längsta anställning hade han därefter som underhållsingenjör vid Kooperativa förbundets huvudkontor till sin pensionering 1991.

Lennart hade stort intresse för konst, klassisk musik och film, och han kopplade gärna av med att teckna och måla. Hans pensionering fick en överväldigande effekt. Den verkade som en plötsligt öppnad ventil som fritt släppte fram hans intressen även för människor, sjöfart, krigshistoria, forskning, språk och skrivande. Under de tjugo år som följde publicerade han elva böcker grundade på gediget sökande och med titlar som väl återspeglar hans intressen och engagemang: Krigsmalmens offer (1993), Under kriget (1997), Lejdtrafik och kvarstad (1999), Svenskarna i spanska inbördeskriget (2001), Hitlers vasaller (med J. Linder, 2001), Ofredens hav (med J. Linder, 2002), Handelsflottan under första världskriget (2006), Handelsflottan under andra världskriget (2007), Carl Albert och hans tid (2008), Polens martyrium (2010) samt Svenska öden under andra världskriget (2011). Under ett långt, händelserikt och aktivt liv var Lennart till glädje, stöd och inspiration för många. Vi som hör till denna kategori känner stor saknad och kommer att minnas honom med glädje och tacksamhet.

Bengt Lundberg, kusin