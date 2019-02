Ytterligare en forward kan missa Timrås möte med Frölunda: "Han är osäker"

Läget i laget

Albin Carlson (axel), Anton Wedin (fot) och Sebastian Collberg (underkropp) missar matchen.

Filip Westerlund (axel) är borta för resten av säsongen och Patrick Blomberg är ett frågetecken inför matchen på grund av ryggproblem.

På onsdagsträningen saknades även Henrik Törnqvist som fick ett skott på foten i mötet med Djurgården.

– Han är osäker, men jag tror inte att det ska vara något problem. Det var mer en säkerhetsåtgärd att han stod över träningen. Vi tar beslut på matchvärmningen, säger Timråtränaren Fredrik Andersson.

Tränarsnack

Fredrik Andersson, Timrå IK:

"Det ska bli kul att möta Frölunda. Jag tycker att vi gjorde en bra insats mot Djurgården och det vi har pratat om nu är att göra om det. Det kommer att krävas samma jobb och vi måste ha samma inställning till skitgörat. Om vi kan få ihop det, tillsammans med försvarsspelet och målvaktsspelet som var ypperligt senast, samtidigt som vi är lite mer effektiva så har vi en bra chans att vinna."

Notera att ...

... Frölunda ligger på femte plats i tabellen på 65 poäng. Timrå är kvar i botten på 37 poäng.

... Frölunda vann senast mot Växjö efter förlängning, och Timrå förlorade mot Djurgården på samma sätt.

... Timrå har vunnit en av tre matcher mot Frölunda under säsongen.

Så följer du matchen

Via vår liverapport i textform, se den på plats eller på tv via C More Live 3, annars via Radiosporten.