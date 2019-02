Trots långa skadelistan – så ska Timrå lyckas knäcka Malmö: "Det är nyckeln"

Läget i laget

Filip Westerlund (axel) ska opereras och säsongen är över för honom. Saknas gör också Albin Carlson (axel), Anton Wedin (fot) och Sebastian Collberg (underkropp) som inte är redo för spel.

Till skadelistan läggs även Johan Persson (underkropp) och Patrick Blomberg (huvud) som båda fick smällar i matchen mot Brynäs och skulle undersökas under söndagen, men inte är aktuella för spel.

Dessutom är Sebastian Ohlsson avstängd i två matcher, efter en tackling mot Brynässpelaren Jacob Blomqvist under lördagen.

Tränarsnack

Fredrik Andersson, Timrå IK

"Vi hade en tuff match i går och det blir en till tuff match nu. Malmö är ett fysiskt lag, kanske det mest fysiska i hela ligan med deras driv på mål. Det kommer bli mycket kamp där ute och det blir viktigt för oss att vinna kampmomenten. Jag är nöjd med hur vi hanterade delar av matchen mot Brynäs där vi hade kontroll i vårt försvarsspel och gjorde det bra långa stunder, men vi måste bli effektivare och börja sätta våra chanser. Det är nyckeln för att vinna."

Notera att ...

... Timrå har förlorat båda sina möten med Malmö den här säsongen, men senast lagen möttes gick matchen till förlängning. Slutresultatet skrevs då till 3–4.

... Timrå saknar hela fyra forwards på grund av skador.

... Det lär komma en hel del publik till Malmö Arena på måndagskvällen, Klubben anordnar "Hockeyns dag" för åttonde året i rad vilket innebär att det är fri entré till matchen.

Så följer du matchen

... på C More, via radiosporten eller vår liverapportering på sajten.