Timråtränaren som brinner för ledarskapet – berättar om kollapsen och papparollen: "Det får mig att koppla av"

I Timrålägret är det mest Fredrik Andersson som syns och hörs utåt, men vid hans sida i båset finns också Johan Thelin, som sedan 2014 huserat som ledare i Timrå IK.

Den assisterande tränaren har alltid varit en person med starka ledaregenskaper och som talangfull junior var han också lagkapten i Frölundas J20-lag.

Just tiden i Frölunda är också något som påverkat Thelin i sin roll som tränare.

Det är lätt för en tränare att ställa sig och skrika eller hänga ut någon. Men det kan vem som helst göra"

Han berättar att han under tiden som både junior och senior runt om i klubbar i Sverige har stött på många olika typer av ledare, som använt sig av olika metoder.

– Jag har sett allt möjligt, däribland ren mobbning. Jag minns i Frölunda när jag kom dit och hade en fystränare som var på mig jämt. Han kunde stå och skrika på mig när jag körde bänkpress och säga åt mig att jag var klen och svag. Sådant tog hårt som 16-åring och det är mycket sådant som har fostrat mig till den jag är i dag och vilket ledarskap jag tror på.

I dag brinner han för att se de olika egenskaperna hos spelare, och få vägleda och utveckla dem, på ett helt annat sätt.

– Det är klart att det är lätt för en tränare att ställa sig och skrika eller hänga ut någon, men det kan vem som helst göra och det blir ingen konstruktiv kritik. Varken spelaren eller laget lär bli bättre.

– Har man kontrakt med ett visst antal spelare så måste man behandla dem med värdighet. Jag tror på en viss form av mjukare ledarskap, säger Thelin.

När vi plockade upp honom i J20 så klev han in och var kung även där

I sin tidigare roll som tränare i J20-laget fick han också se på nära håll hur talanger som Elias Pettersson och Jonathan Dahlén växte fram.

– Det har varit häftigt. Det året vi hade Dahlén och Elias satte vi oss ner tillsammans med Stridh och sa att vi inte skulle ha bråttom med Elias, utan låta honom spela i J18 och vara kung där, innan vi plockar upp honom i J20.

– När vi sedan plockade upp honom i J20 så klev han in och var kung även där.

Ifjol tog Thelin sig an uppdraget som assisterande tränare bredvid Fredrik Andersson i Timrås A-lag, en roll som var ny på många sätt.

– Det är första gången jag varit assisterande tränare och från början blev det en krock. "Freddan" är den som driver på mer och hörs, och när jag varit huvudtränare har jag också varit den som gjort det, men jag tycker inte att det behövs två som härjar med spelarna. Så jag blev lite för passiv till en början, berättar Thelin.

TV: Se Hockeypuls specialavsnitt med fullt fokus på Timrås slutspurt, läget inför transferfönstrets stängning – och kontraktsläget inför nästa säsong.

Snabbt hittade de ändå sina rätta roller – och resten av fjolåret går till historien som en succé.

Inför Timrås femte kvalmatch mot Karlskrona ifjol skickade Thelin också ett speciellt meddelande till alla spelarna, som bland annat Johan Johnsson tidigare delat med sig av.

– Jag tycker att man ofta kan hitta rätt i sådana här lägen. Man kanske inte når alla, men man kan nå några och det kan göra mycket. Jag gillar att jobba på djupet med dem och lära känna varje individ. Alla spelare är unika och det är så olika kring vilka punkter man ska trycka på för varje person, säger Thelin.

Men även utanför isen hände mycket under fjolårssäsongen för Timråtränaren.

Strax innan hockeyn drog igång i september hade han och hans dåvarande sambo bestämt sig för att separera och under hösten kollapsade Johan Thelin i sitt hem som en följd av all stress.

– Det blev för mycket allting. Det var ett nytt uppdrag inom hockeyn där man ville göra bra ifrån sig, samtidigt som man gick igenom en separation.

– Vi hade varit tillsammans i 15 år och har en dotter tillsammans. Då blev det mycket nytt som tog på krafterna. Från början var det många funderingar kring hur det skulle bli för vår dotter och när man har ett barn som blir ledsen så blir det jobbigt, även om man sedan förstår att hon har det väldigt bra. Det blir alltid bra till slut, men där och då kände jag inte riktigt så.

Han fick spendera ett par dagar på sjukhus och ta massor med prover. Därefter fick han vara hemma ett par veckor för att varva ned.

– Det gjorde mig otroligt gott. Jag fick landa hemma, komma ikapp och känna efter och reflektera över allt som hade varit.

I dag försöker han leva något lugnare och ta hand om sig själv, även om han har svårt att sitta till.

– Jag är väldigt aktiv. Jag tränar mycket och gillar att spela tennis. Sedan försöker jag spendera all tid jag kan med min dotter.

– Är det någon av de vuxna som är ute här med barnen så är det jag. Vi är alltid ute och leker och just nu blir det mycket pulkaåkning och så. Jag vill passa på att använda tiden med henne, säger Thelin om sjuåriga dottern Molly.

Han berättar att han pusslar så gott han kan för att kunna spendera så mycket tid som möjligt med särbon Viktoria och dottern Molly, trots alla resor och bortamatcher.

– Jag är med Molly så fort jag inte är på hockeyn och när vi har hemmamatcher så är hon oftast med ändå. Hon sitter på samma ställe varje match, där hon kan se mig. Det känns bra att hon är med och upplever det jag gör eftersom jag är borta så mycket.

Gillar hon hockey då?

– Ja, hon köpte nya skridskor häromdagen så nu har hon åkt och åkt. Hon går i brottning också och det är fantastiskt kul att se. Att få hänga med där är något som verkligen ger mig energi och som får mig att koppla bort hockeyn.

Johan Thelin om...

... Elias Pettersson:

"Elias är otroligt ödmjuk. När han kom upp i A-laget satt han likt förbaskat i juniorernas omklädningsrum på kvällarna och snackade skit med dem. Han behöll alltid fötterna på jorden. Det säger ganska mycket om honom."

... Tränardrömmarna i framtiden:

"Jag är så prestigelös och hängiven i det jag gör. Jag går all in, och sedan tar jag allt som det kommer. Just nu är jag assisterande och trivs med det. Jag har en uppgift jag ska göra och försöker göra det så bra jag kan."

... Att få stå i bakgrunden:

"Jag har inga problem med att vara i rampljuset, men jag jagar det inte. Jag har inte behovet att synas och höras."