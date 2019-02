Timrås sportchef dundrar efter raset mot Frölunda – jagar spelare dygnet runt: "Under all kritik"

Timrå IK förlorade med 1–5 mot Frölunda i NHK Arena.

Kent Norberg var överraskad över genomklappningen.

– Sist mot Djurgården gjorde vi en av säsongen bästa matcher och nu gör vi en av säsongen sämsta. Det är klart att ska jag vara ärlig så var det under all kritik, så är det, säger han efter slutsignalen.

Det var lagets sjätte raka förlust.

– Det är inte bra, givetvis. Vi måste försöka hitta tillbaka till spelet. Sist mot Djurgården var det ju riktigt bra och så kommer vi hem och spelar så här. Vi har en resa att göra.

Med bara tolv matcher kvar av grundserien är tiden knapp för att få ett lyft och försöka säkra kontraktet utan kvalspel.

– Absolut, men ska vi kvala så är det 27 mars och då har vi ganska gott om tid, säger Kent Norberg.

Vad vill du se att ni ska göra för att lyfta?

– Det finns bara en väg, att komma hit och ha rätt inställning. Att spela bra har vi visat att vi klarar. Men i dag är det ingenting som är bra. Vi måste få spelarna att tro på det och det är mitt jobb som ytterst ansvarig. De som inte tror på det bör göra något annat.

Känner du att spelarna tror på det just nu?

– Hade du frågat mig efter tisdagens match så hade jag sagt absolut, men i dag såg det väl inte ut så. Det är under all kritik. Under första perioden höll jag på att somna, eller jag höll på att gå upp i atomer.

Samtidigt har Timrå IK meddelat att de söker efter förstärkningar och vid midnatt på fredagen stänger transferfönstret.

Högst upp på listan finns en backvärvning.

– Jag håller på dygnet runt, sedan så är det många pusselbitar som ska falla på plats. Något ska vi hitta på, men just nu hänger allt i luften. I går trodde jag att jag hade något jättebra klart och i morse så fick jag börja om igen.

Sprack huvudspåret?

– Ja, det gjorde det väl lite. Jag måste justera till det och håller på med det. Det är många saker i luften. Hur jag ska få till det får vi se.

Är det fortfarande en back du tittar på eller fler spelare?

– Vi får se.

Det är ett dygn kvar innan fönstret stänger, hur stressad är du?

– Jag har inte varit så stressad, men nu har man kvällens prestation på näthinnan och då är man väldigt stressad. Samtidigt får jag inte drabbas av panik för att det såg ut som i dag, säger Kent Norberg.

Fredrik Andersson var inte alls nöjd efter förlusten.

– Jag är besviken. Vi är inte riktigt där, vi är inte riktigt desperata. Vi stod på hälarna i mittzon, ska vi vara med i det här racet är det dags att vi hittar tillbaka till det rätta försvarsspelet.

Timråtränaren tror och hoppas på åtminstone en förstärkning innan fönstret stänger.

– Det tror jag att det gör. Vi jagar naturligtvis en back och jag tror att vi kommer att lösa det, det är inget som är klart. Nubben jobbar stenhårt med de här bitarna.

Matchfakta

Timrå IK–Frölunda HC 1–5 (0–1, 1–2, 0–2)

Första perioden: 0–1 (12.05) Anders Grönlund (Brandon Gormley, Joel Lundqvist).

Andra perioden: 0–2 (24.40) Samuel Fagemo (Brandon Gormley, Anders Grönlund), 1–2 (32.18) Morten Madsen (Rickard Palmberg, Johannes Salmonsson), 1–3 (36.51) Pathrik Westerholm (Patrik Carlsson, Chay Genoway), spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 1–4 (45.42) Simon Hjalmarsson (Ponthus Westerholm), spel fyra mot fem, 1–5 (57.31)Ponthus Westerholm (Ryan Lasch, Brandon Gormley), spel fem mot fyra.

Skott: 29–30 (5–10, 16–10, 8–10)

Utvisningar, TIK: 6x2. Frölunda: 7x2.

Domare: Mikael Sjöqvist och Andreas Harnebring.

Publik: 3 504.