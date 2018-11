Skadelistan växer för Timrå IK – så är läget i laget inför matchen mot Rögle: "Kommer bli satta under press"

Läget i laget:

Alexander Falk fick avbryta matchen mot Skellefteå med ett brutet finger och spelar inte. Sedan tidigare är Albin Carlson (axel) och Johan Persson (hälsena) långtidsskadade och blir borta en tid till. Sebastian Collberg har missat de senaste matcherna på grund av sin knäskada och kommer inte till spel. Även David Printz missar matchen. Han spelade inte heller mot Skellefteå och där är det en armbåge som spökar för den store backen.

Tränarsnack

Fredrik Andersson, Timrå IK:

– Vi blev satta under press mot Skellefteå och kommer bli satta under press mot Rögle också som spelar med en hög intensitet. De har många skridskostarka forwards i Höglander och Bristedt och så vidare. Så de kommer förmodligen checka på oss som Skellefteå gjorde så det gäller för oss att lösa den pressen så enkelt som möjligt i vårt spel. Det är det som är nyckeln imorgon. Jag tycker att vi skapar ett par riktigt bra chanser mot Skellefteå. Anfallsspelet var stundtals riktigt bra och Svedberg gör en helt okej match även fast han släpper in fem mål. Vi tar med oss det spel som är bra och lägger till försvarsspelet så det blir homogent och komplett.

Notera att...

... Rögle kommer till matchen med ordentlig vind i seglen. Laget har tre raka vinster de senaste matcherna.

... lagen har mötts två gånger under säsongen. Det har slutat med en vinst vardera på respektive lags hemmaplan.

... Rögles veteran Daniel Widing fick matchstraff mot HV71 senast och blev avstängd i fem matcher.

... Anton Wedin var inblandad i två av Timrås mål mot Skellefteå och leder interna poängligan på 15 poäng.

Så följer du matchen:

På plats i NHK Arena, via tv-sändningen på C More Live 2, Radiosporten eller vår liverapport i textform på sajten eller i appen.