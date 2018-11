Så är läget i Timrå inför mötet med Malmö: "De kommer vara revanschsugna"

Läget i laget

Albin Carlson (axel) och Johan Persson (hälsena) är fortsatt borta. Lukas Enqvist, Sebastian Kaijser och Christoffer Jansson fortfarande utlånade. Janne Jalasvaara är sjuk och Sebastian Collberg är skadad (knä).

Sebastian Ohlsson är fortsatt avstängd.

Ett par spelare kommer lämnas utanför matchtruppen, men beslut om vilka tas på matchdagen.

Tränarsnack

Fredrik Andersson:

"Vi flög ner under lördagsmorgonen och har tränat ett kortare pass i Malmö. Det har gått riktigt bra för Malmö, det är ett fysiskt och starkt lag som spelar tung hockey, och nu vet vi också att de kommer vara revanschsugna efter sin förlust mot Skellefteå.

De kommer säkert vilja sätta oss under hård press och för oss gäller det bara att vara snabb till puck och fortsätta på försvarsspelet som var lite bättre mot Mora senast."

Notera att ...

... Malmö kommer från en tung förlust, 9–0, mot Skellefteå, medan Timrå kommer från en seger mot Mora.

... Anton Wedin är Timrå IK:s främste poänggörare just nu med sina 13 poäng på 17 matcher. I Malmö har Konstantin Komarek varit hetast hittills med lika många poäng, men på 18 matcher.

... Nyförvärvet Johannes Salmonsson har hittills gjort succé i Timråtröjan med fyra poäng på sina två matcher.

... Malmö ligger just nu på sjätte plats i SHL och Timrå är på 13:e plats.

Så följer du matchen

På plats i Malmö Arena, via tv-sändningen på C More Hockey, Radiosporten eller vår liverapport i textform på sajten eller i appen.