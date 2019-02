Osäkert läge efter otäcka hjärtproblemet – Timråbacken har träningsförbud: "Måste utredas"

Det var i den andra perioden i Behrn Arena i Örebro som Janne Jalasvaara klev av matchen.

Anledningen var att backen hade drabbats av hjärtrusningar och beskedet var att han plockades åt sidan av säkerhetsskäl.

Under torsdagen ger lagläkaren Johnny Karlsson en första uppdatering.

– Han måste utredas när det gäller hjärtat. Han har tränings- och spelförbud och jag håller på att kolla nu om utredningen ska göras i Finland eller i Sverige, säger Karlsson.

Direkt i samband med Örebromatchen så undersöktes blodtrycket och pulsen på plats i arenan, men sedan reste Jalasvaara hem under Timrås ledighet.

På onsdagen var backen tillbaka i klubblaget och han klev också ut på isen under kvällsträningen – men Jalasvaara kunde inte fullfölja passet.

– Han blev väldigt trött och orkeslös, säger Johnny Karlsson.

Karlsson har varit lagläkare under många år, men just hjärtproblem är ovanligt hos elitspelarna.

– Vi hade ett hjärtstillestånd på en junior (2015) på läktaren. Annars har vi inte haft något under min tid.

Janne Jalasvaara själv avböjde på torsdagen att kommentera läget, men Johnny Karlsson har förstås varit kontakt med spelaren.

– Han tar det här bra.

Verkar han orolig?

– Nej, det tycker jag inte, säger Karlsson.

Timråtränaren Fredrik Andersson vill gärna se backen i spel så fort som möjligt, även om hälsan förstås går först.

– Det är tråkigt för honom. Det är viktigt att känna sig fräsch och pigg. Han skulle ju behöva träna för att behålla formen och han står för något som vi inte har så mycket av med just fysiken och det rejäla spelet så det är synd, säger Andersson.

Filip Westerlund fick en smäll mot axeln under onsdagens träning och under torsdagen var Frölundalånet inte på is.

– Han rehabtränar för det. Jag kan inte bedöma hur länge han behöver ännu så jag kan inte säga mer. Han tillhör ju Frölunda också så de måste också vara med och bestämma, säger Johnny Karlsson.