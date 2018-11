Ohlsson tillbaka efter avstängningen – så är läget i Timrå inför matchen mot Skellefteå: "Vet att vi är starka"

Läget i laget:

Albin Carlson (axel) och Johan Persson (hälsena) är långtidsskadade. Sebastian Collberg är ett osäkert kort för Timråledningen efter den knäskada han klev av med mot Mora. Han har testat på is, men inte känt att det varit tillräckligt bra och kunde inte vara på is under onsdagen. Janne Jalasvaara har missat de senaste matcherna, men är redo för spel igen, likaså Sebastian Ohlsson som är tillbaka efter avstängning. Timrå kommer spela med antingen tretton forwards eller nio backar, vilket innebär att några spelare kommer lämnas utanför matchtruppen.

TränarsnackFredrik Andersson, Timrå IK:

– Vi har pratat mycket om att energin måste upp och att vi ökar effektiviteten vid målchanserna. Det är framför allt farten som blir viktig. Skellefteå har en offensiv skicklighet som är riktigt stark med Oscar Möller och Jocke Lindström bland annat så vi måste få ned farten på dem. Sedan även att vi höjer vår egen fart. Vi måste öka intensiteten i vårt spel och vi måste ha ett bra passningsspel. Rollerna vi har måste vi komma tillbaka till och göra laget så bra som möjligt. Vi vet att vi är starka på hemmaplan och vårt spel har räckt till i många av matcherna så det känns bra inför imorgon, säger Andersson.

Notera att...

... Skellefteå spelade match under tisdagen när man spelade åttondelsfinal i CHL mot norska Storhamar. Timrå matchade senast i söndags mot Malmö.

... förra matchen lagen emellan slutade med Skellefteåvinst efter förlängning, 3-2, detta efter att Timrå tagit en 2-0 ledning i den första perioden.

... Sebastian Ohlsson är tillbaka efter en fem matchers lång avstängning och gör sin första match mot sitt forna lag under torsdagen

... Anton Wedin gör sitt 300:e framträdande för Timrå IK:s A-lag under matchen mot Skellefteå.

Så följer du matchen:

På plats i NHK Arena, via tv-sändningen på C More Hockey, Radiosporten eller vår liverapport i textform på sajten eller i appen.